Más de 300 líderes redefinen el futuro aéreo de América Latina en el WOCA 2026

El foro Wings of Change Americas 2026 (WOCA 2026), organizado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), se celebra este 8 y 9 de abril reuniendo a más de 300 líderes del sector aeronáutico, autoridades y expertos internacionales. La cita, en su 16ª edición, se consolida como el principal espacio de debate sobre el presente y el futuro de la aviación en América Latina y el Caribe.

Bajo el lema “Más allá de las fronteras — la aviación como catalizador de la transformación económica”, el encuentro aborda cuestiones estratégicas como la conectividad aérea, la infraestructura, la sostenibilidad, la innovación tecnológica y los marcos regulatorios. El objetivo es reforzar el papel del transporte aéreo como motor de desarrollo económico en la región.

La agenda incluye sesiones de alto nivel, entre ellas la apertura a cargo de Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para las Américas, quien expuso las principales prioridades de la industria tanto a nivel regional como global, acompañado por representantes de organismos internacionales y autoridades gubernamentales.

Centroamérica ha cobrado especial relevancia en el panel “Mesa Redonda Ministerial: Conectando las Américas”, donde se analizó cómo ampliar la conectividad y su impacto económico más allá de las grandes capitales. Participaron Andrés Ehrler, ministro de Turismo de Honduras; María Luisa Hayem, ministra de Economía de El Salvador; Boris Iraheta, secretario general de CATA; y María Paz Lagos, subsecretaria de Turismo de Chile.

Durante el debate, se subrayó el potencial de la aviación para dinamizar economías locales, abrir rutas hacia destinos secundarios y fortalecer la integración regional. También se advirtió que la concentración de vuelos en pocas ciudades ha limitado el acceso de numerosos destinos al turismo internacional, lo que exige políticas coordinadas y alianzas público-privadas para diversificar la oferta y mejorar la competitividad.

El foro también puso en aliviar el papel del transporte aéreo como facilitador del desarrollo sostenible e inclusivo, especialmente en regiones como Centroamérica, donde una mayor conectividad puede atraer inversión, impulsar el turismo y generar empleo.

En paralelo, CATA participó en talleres técnicos centrados en la regulación del consumidor y en la evolución del comercio aéreo, abordando tanto las mejores prácticas globales como los retos específicos de la región.

WOCA 2026 continúa con sesiones dedicadas a la innovación, la movilidad aérea avanzada, la seguridad operativa y la protección al consumidor, consolidándose como un espacio estratégico para definir el rumbo de la aviación en el continente.