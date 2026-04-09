Sevilla conquista Madrid con una experiencia sensorial para seducir al viajero

La convocatoria, inicialmente prevista en el marco de FITUR 2026 y suspendida entonces en señal de respeto por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, se recuperó con una puesta en escena centrada en la campaña “Sevilla. No la mires, vívela”, eje de la promoción turística provincial este año.

El acto, con la participación del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, se planteó como una inmersión en el destino Sevilla, apelando a las emociones y al contacto directo con su identidad cultural. Representantes del tejido empresarial turístico sevillano, agentes sociales y medios especializados arroparon una cita que buscaba trasladar una idea clara: Sevilla no se observa, se vive.

La gala estuvo conducida por el periodista y humorista Julio Muñoz “El Rancio” y la artista sevillana Nya de la Rubia, quien también actuó junto a la Orquesta Flamenca de Sevilla, aportando el componente artístico a una velada diseñada para despertar los sentidos.

Durante su intervención, Rodríguez Hans subrayó que la provincia apuesta por un modelo turístico “más experiencial, sostenible y conectado con el territorio”, en el que el visitante se integra en la vida local. “Se trata de sentir Sevilla desde dentro, a través de su gente, su cultura y su forma de entender la vida”, afirmó.

Uno de los momentos centrales fue la proyección del vídeo promocional de la campaña, construida a partir de microhistorias reales protagonizadas por vecinos, guías y profesionales del sector. La pieza ofrece una mirada coral que integra gastronomía, patrimonio, naturaleza, cultura y flamenco, reforzando la autenticidad y cercanía como valores diferenciales del destino.

La experiencia se construyó con un espectáculo de video mapeo que recorrió, de forma sensorial, el viaje emocional del visitante hasta culminar en una celebración colectiva, con un guiño final a la influencia de Sevilla en la Generación del 27, cuya efeméride será conmemorada por la Diputación.

Como broche, los asistentes disfrutaron de una degustación de productos bajo la marca “Sabores de la Provincia de Sevilla”, poniendo en valor la gastronomía como uno de los grandes atractivos del territorio.

La jornada formó parte de una acción más amplia de promoción en Madrid, que incluyó un taller profesional en el que participaron más de 30 empresas sevillanas junto a cerca de 200 compañías madrileñas, especialmente del segmento MICE. El objetivo: generar oportunidades de negocio y fortalecer alianzas en uno de los mercados clave.

No en vano, la Comunidad de Madrid representa el segundo mercado nacional en pernoctaciones en la provincia de Sevilla, con un 20,39% en 2025, solo por detrás de Andalucía. “Es un mercado estratégico donde debemos seguir consolidando nuestra presencia”, concluyó Rodríguez Hans.