Madrid Convention Bureau incrementará la promoción en EE.UU., Latinoamérica y Europa

Madrid Convention Bureau (MCB), el departamento municipal especializado en la promoción de Madrid como destino para la celebración de todo tipo de reuniones, ha celebrado hoy su Asamblea General en el Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles, con la participación de su presidenta y concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo. En el encuentro, se han expuesto las acciones y la estrategia que seguirá esta entidad en 2026 para consolidar a la capital como referente internacional de turismo de reuniones.

Los datos de gasto turístico registrados en 2025 por parte del viajero del turismo de negocios fueron muy positivos. A nivel nacional, se alcanzó un gasto medio de 293 euros al día (alojamiento, restauración, ocio, compras, transporte interno) y un gasto total de viaje (incluyendo transporte e inscripción) de 929 euros, respecto a los 174 euros al día y los 765 del total de viaje generados en 2024.

La capital concentra el 22,9 % del gasto que producen en España los congresos, ferias, reuniones y eventos profesionales. Por su parte, el viajero profesional procedente de fuera de nuestras fronteras ha registrado un gasto medio de 389 euros al día y un gasto total en su viaje de 2.041 euros, frente a los 217 y 1.686 euros de 2024. Destaca el viajero estadounidense, cuyo gasto ha pasado de 130 a 229 euros al día, suponiendo más del 18 % del gasto de esta tipología de viajeros.

El balance de la actividad del año pasado se completa con el reconocimiento de la ciudad de Madrid como mejor destino de turismo de reuniones y congresos del mundo en los World Travel Awards. Un reconocimiento que lleva obteniendo durante siete años consecutivos y que demuestra la fuerte confianza del sector internacional en la capital.

Madrid aumenta el presupuesto operativo para la promoción del destino

La ciudad de Madrid incrementará el 22,5 % en su presupuesto operativo de este año, lo que le permitirá promocionarse como sede de encuentros profesionales en mercados consolidados como Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Así, se realizarán cinco presentaciones en destino, frente a las dos efectuadas el año pasado. Las ciudades elegidas son Chicago y Toronto, en el mes de abril; Barcelona y Londres, en junio, y París, en diciembre.

“Madrid lleva siete años consecutivos siendo reconocida como el mejor destino de congresos del mundo. Detrás de ese liderazgo está un ecosistema profesional que sabe trabajar de forma coordinada, sector público y privado, en beneficio de la ciudad”, ha destacado la concejala delegada de Turismo. Almudena Maíllo ha apuntado que “el turismo de reuniones es un sector estratégico para Madrid por las oportunidades de empleo, la generación de bienestar y la atracción de conocimiento que aporta a la ciudad” y ha recordado que “este año hemos reforzado el presupuesto operativo de Madrid Convention Bureau en un 22,5 % lo que nos permitirá ampliar nuestra presencia internacional y nuestra capacidad de captación de congresos”.

El evento anual organizado por MCB, Madrid Agency Forum, también se amplía y contará con dos ediciones este año. La primera será en junio con la participación de agencias MICE europeas (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, por sus siglas en inglés). La segunda tendrá lugar en septiembre, con agencias de diferentes mercados latinoamericanos. Ambas permitirán descubrir in situ a estos profesionales la calidad y competitividad del destino Madrid para la celebración de eventos. Otra de las novedades será el refuerzo de la presencia de la capital en la feria internacional IBTM, a la que Madrid Convention Bureau acudirá con un total de 32 empresas asociadas, seis más que la última convocatoria de esta cita.

Además, MCB continuará redefiniendo su estrategia para atender mejor las demandas reales del sector y de la ciudad, con un modelo más orientado a la captación de eventos que aporten valor económico, conocimiento, reputación y oportunidades de desarrollo para la capital. En este sentido, se reforzará el trabajo con clústeres y sectores estratégicos, se mejorará la capacidad comercial y se alineará la actividad con objetivos más amplios de posicionamiento internacional y desarrollo económico de la ciudad. El legado y la generación de impacto positivo de los congresos serán otros de los pilares de actuación.

Presentación del nuevo manual práctico de sostenibilidad

Durante la reunión se ha dado a conocer el nuevo manual práctico de sostenibilidad destinado a los asociados y a todo el sector MICE. La publicación informa sobre los requisitos actuales y emergentes en materia de medición y reporte ambiental y su aplicación, constituyéndose como una herramienta de apoyo para facilitar la adaptación de las empresas tanto a la legislación vigente como a la que se incorporará próximamente.

Este recurso ofrece un marco común que permite integrar estas exigencias en la operativa habitual de las reuniones y eventos, además de promover prácticas responsables y coherentes en el sector mediante criterios claros y referencias basadas en estándares reconocidos y alineados con la normativa europea y nacional. La guía está disponible en español e inglés en la web de Madrid Convention Bureau.

“Los congresos generan un legado que va más allá de su impacto económico inmediato, en forma de conocimiento e imagen que permanecen en la ciudad. Esta visión guía el trabajo de Madrid Convention Bureau que, con este manual práctico de sostenibilidad, da un paso más para que el sector MICE contribuya a un modelo de turismo con propósito para Madrid», ha subrayado Maíllo.