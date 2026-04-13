Cómo puede el turismo contribuir a la preservación y promoción de la identidad cultural

FITUR, la Feria Internacional del Turismo organizada por IFEMA MADRID, anuncia la octava edición de su Observatorio de Sostenibilidad FITURNEXT, una iniciativa que tiene el objetivo de promover un turismo sostenible y regenerativo que dé respuesta a los retos de una industria en crecimiento sostenido. Con esta vocación, y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible el Reto 2027 será ‘Cómo puede el turismo contribuir a la preservación y la promoción de la identidad cultural’.

Así, el Observatorio FITURNEXT 2027 convoca a toda iniciativa que fomente el equilibrio entre el turismo y la identidad cultural a presentarse a través de este formulario hasta el 31 de agosto. Los proyectos seleccionados, analizados a través de los criterios de un barómetro de replicabilidad y otro de impacto, serán premiados durante la celebración de FITUR del 20 al 24 de enero de 2027.

La importancia de la gestión eficiente del turismo para preservar la identidad cultural

El Reto 2027, focalizado en el turismo y la identidad cultural, es crucial ya que aborda uno de los mayores riesgos del sector: la homogeneización y la gentrificación cultural, demostrando que la identidad local (su memoria, oficios, territorio y cosmovisión) no es un mero escenario de consumo, sino un activo estratégico. Al proteger esta identidad mediante modelos de gobernanza comunitaria y soberanía narrativa, el turismo deja de ser una fuerza extractiva para convertirse en un motor estructural que fija población, empodera a las comunidades y garantiza que los beneficios económicos y sociales se queden en el territorio.

Este nuevo Reto está alineado con diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para poner de relieve que, el turismo responsable, actúa como catalizador para la salvaguarda de la identidad cultural. Las principales conexiones entre identidad cultural, turismo y ODS se observa en el 11.4 sobre Patrimonio y Ciudades, en el 8.9 sobre Desarrollo Económico Local, el 8 sobre Trabajo Decente y Crecimiento Económico y el 10 sobre Reducción de las Desigualdades.

Tres categorías para premiar a las iniciativas turísticas sostenibles

La convocatoria está abierta a cualquier empresa, administración pública, organización o proyecto turístico que promueva la preservación y promoción de la identidad cultural. La meta es clara: identificar modelos innovadores y replicables que puedan inspirar a otros destinos y actores del sector a mejorar su relación con la identidad local. Las iniciativas se pueden apuntar en tres categorías:

Revitalización y regeneración del patrimonio: iniciativas que aseguren que el patrimonio no es solo un museo estático, sino un elemento vivo y que su puesta en valor ayuda a su protección y conocimiento.

Iniciativas turísticas identitarias impulsadas por la comunidad local: iniciativas que muestren una forma de gobernanza cuyo foco es la propiedad y el empoderamiento estructural, no solo la participación superficial.

Creación de producto turístico basado en la identidad, con el foco en evitar la apropiación cultural por parte de terceros y asegurar que el relato es genuino a través de experiencias locales que pongan en valor el patrimonio.

Así, las iniciativas que encajen en alguna de estas categorías tienen la oportunidad de formar parte del Observatorio FITURNEXT y ser reconocida como una de las mejores prácticas del sector.

Los proyectos ganadores y finalistas participarán en las actividades que se desarrollarán en el stand de FITUR 2027, del 20 al 24 de enero, y en posteriores acciones, beneficiándose de la visibilidad que proporciona formar parte de la comunidad FITURNEXT, gracias a su impacto en medios de comunicación y las diferentes sinergias generadas entre sus participantes.