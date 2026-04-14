Aranda de Duero confirma su liderazgo cultural con una Semana Santa de récord

Aranda de Duero ha vivido una Semana Santa de 2026 que ha superado todas las expectativas, consolidando su condición de destino estratégico en el turismo de interior español. Con una ocupación hotelera cercana al cien por cien en los días festivos, la capital ribereña se ha convertido en un punto de encuentro para miles de visitantes atraídos por la combinación de tradición, historia y sabor que define su propuesta cultural.

Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional hace más de dos décadas, la celebración arandina sigue evolucionando con equilibrio entre innovación y respeto por sus raíces. Uno de los hitos más esperados, la Bajada del Ángel, volvió a llenar el corazón histórico de la ciudad. Por segundo año, una pantalla gigante en la Plaza del Trigo permitió seguir el acto en directo, ampliando el alcance de un evento que simboliza el espíritu de esta festividad y mejora la experiencia de los asistentes ante el limitado aforo del entorno de Santa María.

Las procesiones del Silencio y del Encuentro, junto a ceremonias como el Descendimiento o las Siete Palabras, volvieron a recorrer las calles realzando el patrimonio urbano y la identidad religiosa de la ciudad. Entre luces y pasos, el compromiso de vecinos, cofradías y hermandades ha mantenido viva una tradición que se transmite con orgullo de generación en generación.

En palabras de Amaya Sanz, concejala de Turismo, “la Semana Santa de Aranda es ya una marca de identidad que une cultura, devoción y calidad turística”. La responsable municipal destacó la previsión de seguir ampliando esta proyección en 2027 con nuevas mejoras en organización y experiencia del visitante, sin perder la autenticidad que caracteriza al evento.

El éxito se reflejó también en la economía local. Restaurantes, asadores y comercios registraron cifras excepcionales, impulso reforzado por el buen tiempo y la alta participación. La gastronomía volvió a ser protagonista indiscutible con propuestas como la Ruta de la Torrija y la Ruta de la Limonada, que sumaron sabor y tradición al recorrido urbano. El lechazo asado y los vinos de la Ribera del Duero confirmaron su estatus de emblemas culinarios para los viajeros.

Aranda de Duero cierra así su Semana Santa con balance sobresaliente: tradición renovada, participación masiva y una oferta que sigue creciendo. La ciudad se consolida como uno de los núcleos culturales más atractivos del norte peninsular, con un horizonte turístico prometedor y cada vez más visible a escala nacional.