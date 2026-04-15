Puy du Fou España: cinco años encendiendo la historia, la emoción y el orgullo nacional

Lo que comenzó hace cinco años como una apuesta singular por revivir los grandes relatos de la historia de España, es hoy una referencia del ocio cultural en el continente.

Puy du Fou España, inaugurado oficialmente el 27 de marzo de 2021, celebra su quinto aniversario con una cifra difícil de igualar: más de cinco millones de visitantes han atravesado su emblemática Puerta del Sol para emocionarse con un espectáculo que trasciende la ficción.

Desde aquel estreno marcado por la pandemia, el parque ha evolucionado hasta ofrecer hoy seis espectáculos diurnos y su inolvidable producción nocturna El Sueño de Toledo, reconocida como el mayor espectáculo de España. La experiencia se completa con restaurantes tematizados y cinco recreaciones de poblados históricos donde el tiempo parece detenerse.

Cinco capítulos para un éxito a largo plazo

Cada año ha significado un salto hacia adelante:

2021: apertura con cuatro espectáculos y primeros reconocimientos internacionales.

2022: estreno de la temporada navideña y expansión de El Sueño de Toledo hasta más de 6.000 localidades.

2023: llegada de El Misterio de Sorbaces y el restaurante-espectáculo El Bodegón del Capitán.

2024: incorporación del área andalusí Askar y nuevos premios artísticos que consolidan su prestigio.

2025: debut de El Tambor de la Libertad, centrado en la Guerra de la Independencia, y reconocimientos como “Mejor Parque de Europa” en los World Travel Awards.

2026: lanzamiento de su primera gran campaña televisiva, “La Llamada”, que ha fortalecido su identidad nacional, junto a nuevos espacios naturales que integran la biodiversidad del entorno.

Un viaje emocional y cultural

Visitar Puy du Fou España es vivir la historia desde dentro. Cada espectáculo conecta con el público mediante una puesta en escena capaz de provocar asombro y lágrimas a partes iguales. Y cuando cae la noche, El Sueño de Toledo se erige como final perfecto de una jornada memorable.

Esa fuerza emocional ha impulsado la recomendación masiva entre sus visitantes y el reconocimiento global de la industria turística. “En tan solo cinco años hemos conseguido el cariño de millones de personas que han hecho suyo este proyecto. Es un orgullo inmenso para todo el equipo,” afirma Olivier Strebelle, director general del parque.

Impacto y compromiso con Castilla-La Mancha

El impulso económico generado por Puy du Fou España ha sido decisivo para la región. Solo en 2025 se contabilizaron más de 670.000 pernoctaciones, y el beneficio económico rondó los 250 millones de euros, dinamizando la hostelería, el comercio y el turismo local.

El parque emplea directamente a 1.300 personas, de las cuales el 85% procede del entorno, y mantiene acuerdos con más de 550 empresas y proveedores locales. “Siempre quisimos crecer junto a la tierra que nos recibe”, subraya Strebelle. Ese vínculo con Toledo se ha convertido en el sello distintivo de su éxito.

Mirando hacia el futuro

La historia no termina aquí. Puy du Fou España prepara nuevas aventuras escénicas que seguirán reviviendo las hazañas y los personajes que marcaron el destino del país. El objetivo, según sus responsables, es claro: “crecer con responsabilidad, seguir creando cultura y emocionar a las generaciones del presente y del mañana”.