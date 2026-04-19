Islas del ayer y del mañana, fronteras que desafían el tiempo y el mapa

Las Islas Diómedes, ubicadas en el Estrecho de Bering, son, sin duda, uno de los lugares más singulares del planeta. Estas islas separan Alaska de Rusia a una distancia de apenas 3,8 km. La Isla Diómedes Menor, perteneciente a EE UU, es conocida como la Isla del Ayer. En cambio, la Diómedes Mayor, que forma parte de Rusia, se denomina la Isla del Mañana. La Línea Internacional de Cambio de Fecha transcurre entre ambas islas, lo que genera una diferencia horaria sorprendente: 21 horas. Así, si en la isla estadounidense es lunes por la mañana, en la rusa ya han pasado al martes.

Estos islotes son un claro ejemplo de cómo la geografía puede influir en nuestra percepción del tiempo. Aunque están tan cerca que casi se pueden ver entre sí, el salto temporal que las separa es abrumador. Si quieres profundizar en estas curiosidades sobre el Estrecho de Bering, no te pierdas este reportaje de BBC Mundo.

Existen otras islas con fronteras igualmente peculiares. Aquí te presentamos algunas de las más interesantes:

La Isla de los Faisanes , situada en el río Bidasoa entre Irún ( España ) y Hendaya ( Francia ), tiene una superficie de solo 2.000 m². Este pequeño islote funciona como un condominio: es española durante seis meses y francesa durante otros seis. Su origen se remonta al Tratado de los Pirineos firmado en 1659.

, situada en el río entre ( ) y ( ), tiene una superficie de solo 2.000 m². Este pequeño islote funciona como un condominio: es española durante seis meses y francesa durante otros seis. Su origen se remonta al Tratado de los Pirineos firmado en 1659. El Peñón de Vélez de la Gomera , que se encuentra frente a las costas de Marruecos , es un islote español que mide 190 m y cuenta con la frontera terrestre más corta: solo 85 m de istmo. Fue conquistado en 1508.

, que se encuentra frente a las costas de , es un islote español que mide 190 m y cuenta con la frontera terrestre más corta: solo 85 m de istmo. Fue conquistado en 1508. La Isla Märket , ubicada entre Suecia y Finlandia , presenta una frontera en forma de S alrededor de un faro para evitar que se divida entre ambos países.

, ubicada entre y , presenta una frontera en forma de S alrededor de un faro para evitar que se divida entre ambos países. En los Emiratos Árabes Unidos, encontramos a Nahwa, que rodea un enclave perteneciente a Omán (Madha), creando un curioso contraenclave, similar a muñecas rusas.

Y hay más datos sorprendentes. Por ejemplo, Bir Tawil, ubicada entre Egipto y Sudán, es un territorio sin dueño que abarca 2.060 km² debido a complicaciones coloniales; nadie quiere reclamarlo y prefieren luchar por el más rico Hala’ib. La Franja de Caprivi, situada en Namibia, es un corredor colonial que mide 400 km por 30 km, conectando con Botsuana, Zambia y Zimbabue.

Estas fronteras no solo dividen territorios; también entrelazan historias y anécdotas fascinantes. En las islas Diómedes, esta proximidad ha generado tensiones: durante la Guerra Fría, eran una frontera caliente. Hoy en día, el cambio climático derrite el hielo y acerca las orillas cada vez más.

Para aquellos interesados en raras curiosidades geográficas, aquí tienes una tabla con algunas fronteras cortas o inusuales:

Lugar Países Curiosidad clave Longitud/Dato loco Peñón de Vélez España–Marruecos Frontera terrestre más corta 85 metros Diómedes EE UU–Rusia Salto de 21 horas 3,8 km de separación Isla Faisanes España–Francia Condominio alterno Cambia manos 2 veces/año Märket Suecia–Finlandia Frontera en S por faro Curva única Nahwa/Madha EAU–Omán Contraenclave Enclave dentro enclave

Datos curiosos adicionales: en las Diómedes, ratas y aves cruzan libremente la línea internacional sin necesidad de visado. En la Isla Faisanes se llevan a cabo rituales diplomáticos cada semestre. Y aunque mucha gente se siente atraída por Bir Tawil para proclamarse “rey” online, lo cierto es que no hay habitantes allí.

Las islas con costas impresionantes añaden un toque especial al paisaje global. Por ejemplo, la isla de Staffa, en Escocia, destaca por sus columnas basálticas formadas por lava antigua. Mientras tanto, la isla irlandesa de Skellig Michael, famosa por su aparición en Star Wars, alberga un monasterio del siglo VI. No podemos olvidarnos tampoco del archipiélago indonesio de Raja Ampat, con sus impresionantes arrecifes coralinos repartidos entre sus 1.500 islas.

El majestuoso paisaje del Cap de Formentor, en Mallorca, deslumbra con sus acantilados escarpados y sinuosos caminos. Por su parte, las islas Lofoten en Noruega combinan fiordos espectaculares con tormentas épicas. Todas estas maravillas naturales tocan fronteras o actúan como enclaves únicos.

Así que ya lo ves: estas islas nos demuestran que los mapas esconden sorpresas inesperadas. Un instante puede llevarnos del ayer al mañana o mostrar cómo los países juegan al baile soberano. Un mundo donde la geografía nunca deja de asombrar.