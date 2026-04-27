Acapulco se reconstruye y busca recuperar su brillo tras el golpe del Huracán Otis

Acapulco atraviesa una etapa decisiva en su proceso de recuperación tras la devastación provocada por el huracán Otis, que en octubre de 2023 golpeó con fuerza al puerto y dejó severos daños en hoteles, viviendas, comercios e infraestructura urbana. La emergencia alteró por completo la vida turística y económica de la ciudad, que desde entonces ha trabajado para levantarse y recuperar su lugar en el mapa nacional e internacional.

El impacto del ciclón fue profundo. En cuestión de horas, Otis derribó la imagen de un destino que durante décadas fue uno de los principales emblemas del turismo mexicano. La magnitud de la destrucción obligó a una reconstrucción acelerada, no solo de inmuebles y servicios, sino también de la confianza de visitantes, empresarios e inversionistas.

En ese contexto, el puerto ha comenzado a mostrar señales claras de renacimiento gracias al empuje de empresarios que han apostado por mantener o reactivar sus inversiones en la ciudad. La reapertura de hoteles, la rehabilitación de espacios dañados y el desarrollo de nuevos proyectos forman parte de una estrategia que busca devolverle dinamismo a uno de los motores económicos más importantes de Guerrero.

Tianguis Turístico 2026

La recuperación de Acapulco no depende únicamente de la obra pública. La participación del capital privado ha sido clave para acelerar la reactivación del destino y sostener empleos en una cadena que va mucho más allá de la hotelería. Restaurantes, transportistas, proveedores, comercios y servicios turísticos dependen de que el puerto vuelva a operar con normalidad y vuelva a recibir visitantes en gran escala.

Uno de los momentos más relevantes de esta nueva etapa será el Tianguis Turístico 2026, que se celebrará del 27 al 30 de abril. La edición de este año tendrá un fuerte valor simbólico, porque coincidirá con el 50 aniversario del encuentro y porque mostrará al país y al mundo los avances en la reconstrucción del puerto.

Además, por primera vez, el tianguis incorporará espacios abiertos al público y una visión más comunitaria, con la intención de acercar el evento a la población local y proyectar una imagen más amplia del destino. Para Acapulco, la cita representa una oportunidad estratégica de reposicionamiento, justo en un momento en el que busca enviar un mensaje de fortaleza y renovación.

Hotel Amares sede de la Prensa internacional

En ese marco, el hotel Amares ha sido elegido como sede de hospedaje para parte de la prensa internacional que cubrirá el encuentro. Su papel como alojamiento de reporteros extranjeros añade una dimensión mediática al proceso de recuperación del puerto, al convertirlo en una referencia visible del esfuerzo por devolverle vida a la industria turística.

La presencia de periodistas internacionales en la ciudad ayudará a proyectar hacia fuera una narrativa de reconstrucción que Acapulco necesita consolidar. Más que una simple reapertura de espacios, el momento actual refleja una apuesta de largo aliento por relanzar el destino con infraestructura renovada, inversión privada y una agenda turística capaz de volver a atraer atención global.

Acapulco intenta así escribir una nueva página después de la tragedia. El reto no es menor: reconstruir lo perdido, recuperar la confianza del viajero y demostrar que el puerto sigue teniendo la fuerza suficiente para volver a brillar como uno de los grandes escaparates turísticos de México.