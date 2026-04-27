Air Europa se convierte en la única compañía española en el top mundial de las aerolíneas más eficientes

Air Europa ha vuelto a ser reconocida, a nivel global, como una de las compañías del sector más avanzadas en sostenibilidad. En su informe EmeraldSky 2025, la consultora Cirium, principal proveedor internacional de datos estadísticos del sector de la aviación, le ha otorgado el exclusivo reconocimiento Gold en su ranking mundial de aerolíneas más eficientes. Con un registro en 2025 de 53,9 gramos de CO₂ por asientos-kilómetro disponibles (ASK), Air Europa pasa a ocupar la cuarta plaza del listado, mejorando en un 0,6% el dato del año anterior. De esta forma, se convierte no solo en la única empresa española entre las diez primeras posiciones, sino también en la única aerolínea regular entre el grupo de las más destacadas.

Esta valoración confirma el acierto de la política de sostenibilidad mantenida a lo largo de los últimos años y que tiene, como aspecto fundamental, una de las flotas más modernas y avanzadas del sector. El análisis de Cirium, realizado con una metodología propia por una consultora independiente, se basa en datos operativos reales de vuelo, aplicando una métrica estándar (CO₂ por ASK) y los mismos criterios de evaluación a las cien mayores aerolíneas del mundo.

Los datos de Cirium muestran que las decisiones operativas y de flota son un factor determinante en los niveles de eficiencia. En el caso de Air Europa, las cifras obtenidas son el resultado de contar con aviones de última generación con una media de edad que no supera los 10 años, con alta capacidad de plazas a bordo y óptimos resultados en consumo de carburante, como sucede en el caso del Boeing 737 MAX y del 787 Dreamliner. Este último es capaz de reducir el gasto y las emisiones hasta en un 25% en comparación con otros modelos de su categoría.

Avances en sostenibilidad y eficiencia

Este reconocimiento llega después de los dos premios obtenidos este año en el reto de sostenibilidad The Aviation Challenge, que convoca anualmente la alianza SkyTeam. Asimismo, pone en valor los esfuerzos para cumplir el compromiso formulado por la compañía en 2015 para reducir sus emisiones en un 30% en 2030. Al cierre del último ejercicio, dicha disminución ya había alcanzado el 23,58%.

Air Europa, que es la única compañía española que ha renovado de forma consecutiva desde 2012 la certificación EMAS de excelencia en la gestión medioambiental, no ha dejado de avanzar en la aplicación de medidas de impacto en sostenibilidad. Así, ha contribuido a la descarbonización de las operaciones en tierra con la sustitución de los vehículos de combustión utilizados en las tareas de mantenimiento en los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat por alternativas íntegramente eléctricas, elevando en la misma dirección hasta el 87% el volumen de las unidades utilizadas en las operaciones de handling en A coruña.

En los últimos años, la aerolínea ha implementado importantes medidas destinadas a elevar la eficiencia y reducir el consumo de carburante. Entre ellas, destacan el uso de la aplicación OptiClimb. Ésta proporciona indicaciones específicas e individuales para cada vuelo sobre la velocidad de ascenso óptima para minimizar el consumo de combustible sin comprometer la duración del vuelo, lo que permitió evitar en 2025 la emisión de más de 10.000 toneladas de CO₂. Asimismo, desde 2023 se aplican los protocolos SETO (Single Engine Taxi Out) y SETI (Single Engine Taxi In), que suponen llevar a cabo el rodaje de salida y llegada de las aeronaves empleando un solo motor.

Por último, en el pasado ejercicio Air Europa se asoció con la empresa tecnológica Chooose para poner en marcha un programa de compensación de carbono. Éste proporciona a los pasajeros información sobre el impacto de las emisiones generadas al volar y ofrece a los clientes la oportunidad de apoyar proyectos certificados mediante la compra de créditos de carbono.