Santuarios del saber: las 10 bibliotecas más espectaculares para descubrir en tus viajes

Tianjin Binhai: el ojo del futuro. En el corazón de Tianjin, China, esta obra maestra del estudio MVRDV, abierta en 2017, impresiona con su atrio esférico central flanqueado por estanterías curvas que ascienden hasta el techo. Alberga más de 1,2 millones de libros y se ha viralizado por su estética inmersiva y fotogénica.

Trinity College: reliquias en Dublín

Este tesoro irlandés custodia cuatro millones de volúmenes, incluyendo un ejemplar de cada publicación británica e irlandesa desde 1801. Su Long Room, con estanterías de madera eterna, bustos clásicos y el mítico Libro de Kells del siglo IX, ofrece tours accesibles que evocan escenas cinematográficas.

Real Gabinete: neomanuelino en Río

En Río de Janeiro, este edificio del siglo XIX brilla con estilo neomanuelino, cargado de ornamentos gótico-renacentistas inspirados en la era de los descubrimientos portugueses. Su colección supera los 350.000 volúmenes lusófonos, la mayor fuera de Portugal, ideal para un paseo guiado por el centro histórico.

Admont: catedral de luz austríaca

A tres horas de Viena, en los Alpes, la abadía de Admont resguarda la biblioteca monástica más vasta con 70.000 libros desde 1074. El barroco de Joseph Hueber del siglo XVIII inunda el espacio con luz de 48 ventanas, simbolizando la iluminación del intelecto.

Salamanca: herencia española eterna

La Biblioteca General Histórica, la universidad más antigua de España fundada por Alfonso X, luce su Antigua Librería del siglo XVIII con estantes de pino original y un techo pintado que mapea las ciencias de la época como astronomía y medicina. Sobrevivió derrumbes y evoca un saber atemporal.

Vaticana: archivo eterno del saber

En el Vaticano, esta institución del siglo XV atesora millones de manuscritos, códices y textos clave en arte, ciencia y religión. Sus salas renacentistas con frescos convierten la visita en un viaje por la historia universal, aunque prioriza a eruditos.

Nueva York: leones guardianes

Sobre la Quinta Avenida, esta pública icónica de EE.UU. atrae por sus leones Patience y Fortitude, símbolos de la Depresión. La Rose Main Reading Room deslumbra con frescos, candelabros y mesas de roble, cerca de miradores invernales en Bryant Park.

Stuttgart: cubo minimalista alemán



Inaugurada en 2011 por Eun Young Yi, esta biblioteca de 20.000 m² en Stuttgart redefine lo contemporáneo con blancos puros, simetría y geometría hipnótica en once pisos. Su exterior cúbico invita a un santuario sin distracciones para el conocimiento.

Nacional de Austria: barroco imperial

En Viena, erigida por Carlos VI en el siglo XVIII, la Sala Imperial dirige miradas a su cúpula con frescos imperiales. Conserva 200.000 impresos de 1500-1850 en estanterías oscuras, perfecta para visitas guiadas en el Palacio Hofburg.

Joanina: rococó con murciélagos

En Coimbra, Portugal, esta joya de Juan V (1717-1728) rococó simula una capilla con techos pintados, oro en maderas exóticas y libros antiguos. De noche, murciélagos la protegen devorando plagas, un secreto vivo en la universidad.

Fuente: Civitatis