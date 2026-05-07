El Bierzo, la escapada perfecta para el puente de mayo: paisajes, sabores y desconexión total

El Bierzo se revela cada primavera como uno de esos secretos bien guardados del norte de España. Con la llegada del puente del 15 de mayo, sus valles verdes, montañas suaves y pueblos cargados de historia invitan a una escapada donde el tiempo parece detenerse. Situado en el oeste de la provincia de León, este territorio combina naturaleza exuberante, patrimonio cultural y una gastronomía que conquista al primer bocado.

Uno de los puntos de partida ideales para descubrir la comarca es Molinaseca, un precioso pueblo atravesado por el Camino de Santiago. Sus calles empedradas, el puente romano y el murmullo del río Meruelo crean una atmósfera única.

Aquí, alojarse en la emblemática Casa del Reloj es toda una experiencia: un establecimiento con encanto, acogedor y perfectamente integrado en el entorno, ideal para quienes buscan tranquilidad sin renunciar a la autenticidad. Para más información y reservas, los interesados pueden visitar su página web oficial: www.casaruraldelreloj.com

Desde Molinaseca, las opciones para explorar El Bierzo son múltiples. Ponferrada, la capital, ofrece una parada imprescindible para visitar el imponente Castillo de los Templarios, uno de los mejor conservados de España. A pocos kilómetros, Las Médulas —antigua explotación minera romana declarada Patrimonio de la Humanidad— sorprenden con sus paisajes rojizos y senderos entre castaños centenarios.

Para los amantes del turismo activo, El Bierzo es un pequeño paraíso. Senderismo, rutas en bicicleta o paseos entre viñedos permiten descubrir la riqueza natural de la zona. Lugares como el Valle del Silencio o Peñalba de Santiago, considerado uno de los pueblos más bonitos de España, ofrecen postales inolvidables entre montañas.

Pero si hay algo que define a esta comarca es su gastronomía. El botillo del Bierzo, plato estrella, es una experiencia contundente y deliciosa, acompañado de cachelos y verduras. A ello se suman productos locales como los pimientos asados, las cerezas o la manzana reineta, sin olvidar los vinos con Denominación de Origen Bierzo, elaborados principalmente con la variedad mencía, que maridan a la perfección con cualquier comida.

El puente de mayo se presenta así como la excusa perfecta para desconectar en un destino que combina historia, naturaleza y sabor. El Bierzo no solo se visita: se vive, se saborea y se recuerda.