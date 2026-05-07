Cinco paraísos del buceo en Filipinas que no te puedes perder este verano

Filipinas se ha ganado un lugar de privilegio en el mapa global del buceo. Su ubicación en pleno Triángulo de Coral y un archipiélago que supera las 7.000 islas convierten sus fondos marinos en un espectáculo continuo. Aguas cálidas durante todo el año, ecosistemas diversos y enclaves para todos los niveles hacen del país un destino irresistible para quienes buscan explorar más allá de la superficie.

Entre arrecifes prácticamente intactos y restos de la Segunda Guerra Mundial, el país ofrece un catálogo submarino que combina naturaleza salvaje, patrimonio histórico y emoción. Estos son cinco puntos clave para sumergirse este verano.

Tubbataha Reefs Natural Park (Palawan)

En medio del mar de Sulu emerge uno de los tesoros mejor conservados del planeta. Tubbataha, protegido por la UNESCO, solo es accesible en expediciones en barco, lo que garantiza un entorno casi virgen. Sus paredes coralinas, la presencia constante de tiburones y mantas, y los grandes bancos de peces lo convierten en una experiencia exclusiva y de alto nivel.

Coron (Palawan)

Aquí, el buceo se convierte en una inmersión en la historia. Coron es célebre por sus barcos japoneses hundidos durante la Segunda Guerra Mundial, hoy transformados en arrecifes vivos. Sus estructuras cubiertas de coral ofrecen un escenario impactante donde se entrelazan memoria y biodiversidad, accesible tanto para expertos como para principiantes en pecios.

Apo Reef Natural Park (Occidental Mindoro)

Este gigantesco sistema coralino, considerado el segundo más grande del mundo, despliega un ecosistema rebosante de vida. Tiburones, tortugas y bancos masivos de peces habitan sus aguas profundas, donde la visibilidad permite apreciar en toda su magnitud un entorno marino bien conservado y vibrante.

Anilao (Batangas)

A poca distancia de Manila, Anilao es un referente global del macrobuceo. Aquí no importa el tamaño, sino el detalle: nudibranquios, peces rana y diminutos caballitos de mar convierten cada inmersión en una búsqueda minuciosa. Su especialización lo ha posicionado como uno de los mejores destinos del mundo para fotografía submarina.

Malapascua (Cebú)

Pocos lugares ofrecen encuentros regulares con el esquivo tiburón zorro. En Malapascua, especialmente al amanecer, estos animales emergen desde las profundidades en Monad Shoal, brindando uno de los espectáculos más codiciados por buceadores de todo el mundo.

Filipinas no solo seduce por lo que ocurre en la superficie. Bajo el agua, el verano adquiere otra dimensión: una mezcla de aventura, conservación y descubrimiento que sitúa al archipiélago entre los grandes referentes del turismo submarino.

Acerca de Filipinas

Con 7.641 islas —muchas de ellas aún sin nombre en los mapas—, Filipinas es un territorio donde la exploración es parte esencial del viaje. Su combinación de volcanes, selvas tropicales y una de las líneas costeras más extensas del mundo se traduce en playas intactas, aguas transparentes y una riqueza marina difícil de igualar.