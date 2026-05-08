Escapadas de verano: Disfruta de los mejores chiringuitos frente al mar en las islas Pitiusas

Santa Eulària des Riu vuelve a posicionarse como uno de los epicentros del verano ibicenco con la puesta en marcha de su red de chiringuitos de playa para 2026, una propuesta que combina gastronomía, paisaje y un estilo de vida pausado cada vez más demandado.

Distribuidos en algunos de los rincones más privilegiados del litoral, estos espacios consolidan su papel como puntos de encuentro tanto para residentes como para visitantes que buscan una experiencia auténtica, lejos del turismo masivo. La apuesta del municipio se mantiene firme: calidad, sostenibilidad y un ambiente familiar que respeta el entorno.

Entre las propuestas destaca Pou des Lleó, en Canal d’en Martí, un chiringuito de esencia mediterránea enclavado entre antiguas casas de pescadores, ideal para quienes priorizan la tranquilidad. Su carta, variada y accesible, incluye desde tapas hasta opciones veganas.

En Cala Mestella, el Kiosku Cala Mestella se integra en el paisaje de pinos y sabinas, con una oferta gastronómica breve pero cuidada, pensada para quienes buscan simplicidad y producto. Además, la zona se ha convertido en un punto de referencia para explorar la costa en kayak.

Cala Llenya mantiene viva la tradición con su histórico kiosco, activo desde 1968 y gestionado por la misma familia, un símbolo de continuidad en la isla. A pocos kilómetros, en Cala Nova, Can Colomaret suma cuatro décadas de trayectoria apostando por el pescado fresco y el producto de proximidad.

El enfoque familiar cobra protagonismo en el Kiosko Siesta, en Es Caló de s’Alga, donde la oferta culinaria se complementa con actividades educativas y juegos orientados a concienciar a los más pequeños sobre el medio ambiente.

La gran novedad de la temporada llega con La Chismosa, en Cala Olivera, un nuevo espacio que introduce una propuesta desenfadada con protagonismo del pescado a la plancha y una carta pensada para todos los públicos.

Cierra el recorrido Sa Punta Fish Shack, en Cap Martinet, que combina vistas panorámicas con una cocina basada en productos locales adquiridos directamente a agricultores y pescadores de la isla, reforzando el vínculo con el territorio.

Con este conjunto de propuestas, Santa Eulària no solo refuerza su atractivo turístico, sino que consolida un modelo basado en la autenticidad, el respeto por el entorno y una oferta gastronómica que convierte cada playa en una experiencia.