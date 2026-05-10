Diez destinos europeos para escapar de las multitudes este año

Mientras las grandes capitales europeas continúan recibiendo millones de visitantes cada año, una nueva tendencia gana protagonismo: viajar fuera de las rutas más habituales.

Diez destinos europeos para escapar de las multitudes este año
Riga Letonia PD.
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Aquí tienes 10 destinos menos conocidos de Europa junto con algunas de sus experiencias imprescindibles para disfrutar de una inmersión total.

Entre naturaleza, patrimonio y cultura local, estos rincones se presentan como la alternativa perfecta a los destinos más saturados sin renunciar a una gran experiencia de viaje.

¿Cuáles son los destinos menos masificados de Europa y qué hacer en ellos? 

Desde Letonia hasta Albania, lugares donde el viaje se vive de forma mucho más auténtica gracias a experiencias cuidadosamente escogidas:

1. Riga (Letonia): una capital elegante y llena de encanto 

Riga destaca por su impresionante arquitectura Art Nouveau, considerada una de las más importantes del mundo. Sus calles adoquinadas, cafeterías y ambiente tranquilo la convierten en una escapada cultural perfecta.

Imprescindible: realizar una visita guiada por su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

2. Transilvania (Rumanía): castillos, leyendas y naturaleza salvaje 

Entre pueblos medievales, bosques y castillos, Transilvania ofrece una de las experiencias más auténticas del este de Europa.

Imprescindible: visitar el famoso Castillo de Bran, ligado a la leyenda de Drácula.

3. Berat (Albania): la ciudad de las mil ventanas 

Esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad fascina por su legado otomano y su ambiente tradicional junto al río Osum.

Imprescindible: recorrer sus barrios históricos y disfrutar de una clase de cocina con una familia albanesa.

4. Asturias (España): naturaleza, gastronomía y pueblos con encanto  

La llamada “España verde” combina montañas, costa salvaje y una gastronomía profundamente ligada a la tradición.

Imprescindible: recorrer los Picos de Europa con Civitatis y completar la experiencia con una degustación de sidra y queso asturiano.

Plovdiv (Bulgaria)

5. Plovdiv (Bulgaria): una de las ciudades más antiguas de Europa 

Plovdiv mezcla restos romanos, arte urbano y cafeterías modernas en una ciudad llena de contrastes.

Imprescindible: descubrir su teatro romano durante una visita cultural o asistir a un espectáculo.

6. Serra da Estrela (Portugal): el lado más natural de Portugal 

Esta región montañosa conserva algunos de los paisajes más espectaculares y menos conocidos del país.

Imprescindible: hacer una excursión por el parque natural y probar el famoso queso “Queijo da Serra”.

7. Liubliana (Eslovenia): una capital sostenible y tranquila 

Con un centro peatonal, zonas verdes y un ritmo relajado, Liubliana se ha convertido en uno de los grandes referentes europeos del turismo sostenible.

Imprescindible: navegar por el río Ljubljanica y aprovechar para visitar el Lago Bled.

8. Parque Nacional de los Lagos de Plitvice (Croacia): cascadas y lagos de otro mundo 

Uno de los espacios naturales más espectaculares de Europa gracias a sus aguas turquesas y sus pasarelas de madera entre cascadas.

Imprescindible: recorrer el parque mediante una excursión organizada para descubrir sus rincones más impresionantes.

9. Fiordos del Oeste (Islandia): la Islandia más salvaje 

Lejos de las rutas turísticas más conocidas, esta región ofrece acantilados, pequeños pueblos pesqueros y paisajes espectaculares.

Imprescindible: observar frailecillos y ballenas en plena naturaleza.

10. La Calzada de los Gigantes (Irlanda del Norte): naturaleza y leyendas celtas

Este impresionante enclave natural formado por más de 40.000 columnas de basalto combina geología, historia y mitología.

Imprescindible: recorrer sus formaciones volcánicas y descubrir los escenarios de Juego de Tronos.

¿Qué presupuesto hay que prever para estos destinos fuera de las rutas habituales?

Presupuesto reducido

Berat (Albania), Transilvania (Rumanía), Plovdiv (Bulgaria): alojamiento, comidas y actividades muy accesibles, especialmente fuera de temporada alta.

Presupuesto medio

Riga (Letonia), Liubliana (Eslovenia), Asturias (España), Parque Nacional de los Lagos de Plitvice (Croacia): en general razonables, aunque el coste puede aumentar según la temporada, las excursiones y las actividades.

Presupuesto elevado

Serra da Estrela (Portugal), Fiordos del Oeste (Islandia), Calzada de los Gigantes (Irlanda del Norte): destinos más caros debido al transporte, el alojamiento y las actividades (y, en algunos casos, a la necesidad de alquilar un coche).

Bled–Liubliana (Eslovenia)

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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