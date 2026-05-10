Diez destinos europeos para escapar de las multitudes este año

Aquí tienes 10 destinos menos conocidos de Europa junto con algunas de sus experiencias imprescindibles para disfrutar de una inmersión total.

Entre naturaleza, patrimonio y cultura local, estos rincones se presentan como la alternativa perfecta a los destinos más saturados sin renunciar a una gran experiencia de viaje.

¿Cuáles son los destinos menos masificados de Europa y qué hacer en ellos?

Desde Letonia hasta Albania, lugares donde el viaje se vive de forma mucho más auténtica gracias a experiencias cuidadosamente escogidas:

1. Riga (Letonia): una capital elegante y llena de encanto

Riga destaca por su impresionante arquitectura Art Nouveau, considerada una de las más importantes del mundo. Sus calles adoquinadas, cafeterías y ambiente tranquilo la convierten en una escapada cultural perfecta.

Imprescindible: realizar una visita guiada por su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

2. Transilvania (Rumanía): castillos, leyendas y naturaleza salvaje

Entre pueblos medievales, bosques y castillos, Transilvania ofrece una de las experiencias más auténticas del este de Europa.

Imprescindible: visitar el famoso Castillo de Bran, ligado a la leyenda de Drácula.

3. Berat (Albania): la ciudad de las mil ventanas

Esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad fascina por su legado otomano y su ambiente tradicional junto al río Osum.

Imprescindible: recorrer sus barrios históricos y disfrutar de una clase de cocina con una familia albanesa.

4. Asturias (España): naturaleza, gastronomía y pueblos con encanto

La llamada “España verde” combina montañas, costa salvaje y una gastronomía profundamente ligada a la tradición.

Imprescindible: recorrer los Picos de Europa con Civitatis y completar la experiencia con una degustación de sidra y queso asturiano.

5. Plovdiv (Bulgaria): una de las ciudades más antiguas de Europa

Plovdiv mezcla restos romanos, arte urbano y cafeterías modernas en una ciudad llena de contrastes.

Imprescindible: descubrir su teatro romano durante una visita cultural o asistir a un espectáculo.

6. Serra da Estrela (Portugal): el lado más natural de Portugal

Esta región montañosa conserva algunos de los paisajes más espectaculares y menos conocidos del país.

Imprescindible: hacer una excursión por el parque natural y probar el famoso queso “Queijo da Serra”.

7. Liubliana (Eslovenia): una capital sostenible y tranquila

Con un centro peatonal, zonas verdes y un ritmo relajado, Liubliana se ha convertido en uno de los grandes referentes europeos del turismo sostenible.

Imprescindible: navegar por el río Ljubljanica y aprovechar para visitar el Lago Bled.

8. Parque Nacional de los Lagos de Plitvice (Croacia): cascadas y lagos de otro mundo

Uno de los espacios naturales más espectaculares de Europa gracias a sus aguas turquesas y sus pasarelas de madera entre cascadas.

Imprescindible: recorrer el parque mediante una excursión organizada para descubrir sus rincones más impresionantes.

9. Fiordos del Oeste (Islandia): la Islandia más salvaje

Lejos de las rutas turísticas más conocidas, esta región ofrece acantilados, pequeños pueblos pesqueros y paisajes espectaculares.

Imprescindible: observar frailecillos y ballenas en plena naturaleza.

10. La Calzada de los Gigantes (Irlanda del Norte): naturaleza y leyendas celtas

Este impresionante enclave natural formado por más de 40.000 columnas de basalto combina geología, historia y mitología.

Imprescindible: recorrer sus formaciones volcánicas y descubrir los escenarios de Juego de Tronos.

¿Qué presupuesto hay que prever para estos destinos fuera de las rutas habituales?

Presupuesto reducido

Berat (Albania), Transilvania (Rumanía), Plovdiv (Bulgaria): alojamiento, comidas y actividades muy accesibles, especialmente fuera de temporada alta.

Presupuesto medio

Riga (Letonia), Liubliana (Eslovenia), Asturias (España), Parque Nacional de los Lagos de Plitvice (Croacia): en general razonables, aunque el coste puede aumentar según la temporada, las excursiones y las actividades.

Presupuesto elevado

Serra da Estrela (Portugal), Fiordos del Oeste (Islandia), Calzada de los Gigantes (Irlanda del Norte): destinos más caros debido al transporte, el alojamiento y las actividades (y, en algunos casos, a la necesidad de alquilar un coche).