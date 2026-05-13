Mujeres en Hospitality impulsa en Vitur Summit 2026 el debate sobre el futuro del alojamiento híbrido

La red profesional Mujeres en Hospitality, partner sectorial de Vitur Summit 2026, participa activamente un año más en el evento de referencia para el alojamiento flexible, que tendrá lugar los días 13 y 14 de mayo en Málaga. En un momento de profunda transformación para la industria, la asociación liderará el panel “Hospitality sin etiquetas: la nueva era del alojamiento híbrido”, que se celebrará el jueves 14 de mayo a las 15:30 h.

Esta sesión nace con el objetivo de elevar el debate más allá de las etiquetas tradicionales del sector, poniendo el foco en la hibridación de modelos como respuesta a las nuevas demandas sociales. En este contexto, el panel adoptará un enfoque profundamente humano para explorar cómo las nuevas formas de vivir, trabajar y viajar están acelerando la evolución hacia modelos de alojamiento más flexibles y centrados en la experiencia del usuario.

Un debate sobre el futuro: de alojarse a vivir

A lo largo del debate, las ponentes reflexionarán sobre la convergencia entre el hospitality y el living, analizando qué decisiones estratégicas de hoy marcarán la diferencia en el horizonte del año 2040. El diálogo culminará con una propuesta de acción concreta: la decisión imprescindible que el sector debe tomar para asegurar su sostenibilidad y relevancia en un mercado global en expansión.

El panel estará compuesto por reconocidas profesionales del sector, todas ellas socias de Mujeres en Hospitality, que aportarán su visión desde distintas áreas del hospitality y el Alojamiento Flexible:

Helena Burstedt , vicepresidenta regional de Desarrollo en Hyatt Hotels Corporation, además de presidenta de Mujeres en Hospitality.

, vicepresidenta regional de Desarrollo en Hyatt Hotels Corporation, además de presidenta de Mujeres en Hospitality. Gema Alfaro , partner de Alfaro-Manrique Atelier.

, partner de Alfaro-Manrique Atelier. Irene Pffeifer , directora de Desarrollo Empresarial en Livensa Living.

, directora de Desarrollo Empresarial en Livensa Living. Irene Trujillo, consejera delegada en Lima Flex living & Hospitality.

La sesión estará moderada por Pilar Monzón, Consejera Delegada en PM Hospitality-Consultancy, quien conducirá un diálogo dinámico que culminará con una propuesta de acción: la decisión imprescindible que el sector debe tomar antes de 2030 para asegurar su sostenibilidad y relevancia.

«Participar nuevamente en Vitur Summit representa para Mujeres en Hospitality una oportunidad para seguir impulsando conversaciones relevantes sobre el futuro de nuestra industria. El alojamiento flexible ya no responde únicamente a una forma de viajar, sino también a nuevas formas de vivir, trabajar y construir comunidad. Queremos contribuir a este debate desde una mirada diversa, humana y transformadora», señala Helena Burstedt, presidenta de Mujeres en Hospitality.

El mercado mundial del Alojamiento Flexible continúa su crecimiento y se estima que alcanzará los 408 billones de dólares en 2035, según datos de Vitur Summit. Con un perfil altamente decisor —el 86% de los asistentes son directivos, fundadores o responsables de inversión—, el encuentro se posiciona como una plataforma clave de networking cualificado, donde anualmente se generan cientos de transacciones y acuerdos que tienen su origen en eventos como Vitur Summit.