Un nuevo drama sacude el paraíso: muere un español mientras surfeaba en Maldivas

Un hombre español de 53 años perdió la vida este lunes en las aguas del sur de Maldivas mientras practicaba surf, en un suceso que vuelve a ensombrecer la imagen idílica del archipiélago.

El turista se encontraba a bordo de una embarcación recreativa y se había desplazado hasta las inmediaciones de la isla de Vaadhoo, una zona frecuentada por aficionados a este deporte. Por causas que aún se investigan, el surfista sufrió un incidente en el mar y fue rescatado en estado crítico.

Trasladado con urgencia a un centro médico local, los sanitarios solo pudieron certificar su fallecimiento poco antes de la una de la tarde, hora local. La Policía maldiva ha abierto diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Este episodio se enmarca en una preocupante sucesión de accidentes en el país. En apenas unas semanas, varios turistas extranjeros han perdido la vida en diferentes incidentes relacionados con actividades acuáticas.

El mismo lunes, las autoridades confirmaron la recuperación de los cuerpos de cinco ciudadanos italianos fallecidos días antes durante una inmersión en el atolón de Vaavu, cerca de la capital. Las labores de rescate continúan bajo la supervisión de equipos internacionales, después de que incluso un buzo militar maldivo muriera durante la operación.

La acumulación de tragedias ha puesto en cuestión los protocolos de seguridad en uno de los destinos más codiciados del planeta para surfistas y buceadores. El precedente más reciente se remonta al pasado abril, cuando otro español, un joven médico en viaje de luna de miel, sufrió el ataque de un tiburón que le costó una pierna en aguas cercanas.

Maldivas, símbolo del turismo de lujo y aventura, atraviesa ahora un periodo marcado por la inquietud y la incertidumbre.