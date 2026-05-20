Todo lo que debes saber si vas viajar a Nueva York este verano

El renovado hub de viajes NYC on a Budget en nyctourism.com promociona actividades gratuitas y asequibles para los visitantes en los cinco distritos, incluyendo eventos, atracciones, espacios al aire libre, contenido de temporada y mucho más.

La ciudad de Nueva York cuenta con 39.000 habitaciones de hotel de gama media, con una tarifa media diaria de 215 dólares, que el año pasado generaron 9,1 millones de pernoctaciones vendidas. Los visitantes también pueden disfrutar de más de 115 atracciones y espacios culturales con entrada gratuita o de aportación sugerida, ya sea durante todo el año o en días y horarios determinados.

Reserva la fecha: la NYC Restaurant Week regresará este verano, del 20 de julio al 16 de agosto, con menús de precio fijo en cientos de restaurantes de toda la ciudad. Las reservas se abrirán el 14 de julio en nyctourism.com/restaurantweek.

Relanzada de cara al próximo Mundial, la Guía de Viajes Halal de NYC destaca recomendaciones de restaurantes, alojamientos y actividades, incluyendo recursos sobre el Mundial, para neoyorquinos musulmanes y visitantes.

Nueva York fue el primer destino de Estados Unidos en lanzar, en 2022, un recurso específico para viajeros musulmanes, en colaboración con Halal Trip/Crescent Rating, la autoridad líder mundial en viajes compatibles con la normativa halal.

Nuevas y renovadas guías de barrios, centradas en negocios locales, se irán publicando mensualmente en nyctourism.com/neighborhoods. Las actualizaciones recientes incluyen Coney Island, Brooklyn; Flushing, Queens; Midtown Manhattan; South Bronx; y Tompkinsville, Staten Island.

Transporte

Cambios en las tarifas de la MTA en 2026 y programa OMNY | Toda la ciudad | En curso

Desde enero de 2026, la MTA ha incrementado las tarifas y peajes: el billete de metro y autobús local ha subido a 3 dólares, la tarifa del autobús exprés ha aumentado a 7,25 dólares y las tarifas de los trenes de cercanías se han incrementado un 4,5 por ciento. Los límites semanales de gasto con OMNY ahora ofrecen viajes ilimitados en metro y autobús por 35 dólares, mientras que los niños de entre cinco y diecisiete años pueden viajar en el LIRR y el Metro-North por 1 dólar a través del programa Family Fare, incluso en horas punta. OMNY ha sustituido por completo la MetroCard en todo el sistema, permitiendo el pago sin contacto en el metro, los autobuses, el tranvía de Roosevelt Island, Hudson Rail Link y AirTrain mediante dispositivos contactless o tarjetas OMNY vendidas en puntos de venta autorizados.

Billete ilimitado de dos días en NYC Ferry | Toda la ciudad | En curso

NYC Ferry ofrece una forma divertida, rápida y asequible de explorar el waterfront de la ciudad, conectando los cinco distritos a través de veinticinco paradas y ofreciendo vistas de iconos como la Estatua de la Libertad y el Puente de Brooklyn. Para mayor flexibilidad, los pasajeros pueden adquirir el nuevo billete ilimitado de dos días por 15 dólares, que permite subir y bajar cuantas veces se quiera en las seis rutas del ferry durante cuarenta y ocho horas. Este billete es ideal para hacer turismo, escapadas improvisadas o descubrir la ciudad desde una nueva perspectiva.

Hoteles

Kimpton Ashbel New York–Park Avenue | Midtown Manhattan | Enero de 2026

Ubicado en un edificio Beaux-Arts de 1928 restaurado, el renovado hotel Kimpton presenta un diseño inspirado en una townhouse, creado por Busta Studio, además del café Park & Bel y acogedoras zonas comunes de estilo residencial.

The Livingston—JDV by Hyatt | Downtown Brooklyn | Febrero de 2026

El primer hotel Hyatt en Brooklyn abrió sus puertas en febrero. Situado en la calle Livingston, en el Brooklyn Cultural District, The Livingston se eleva 22 pisos y ofrece más de cien habitaciones, a pocos pasos del Barclays Center.

Kimpton Era Midtown | Midtown Manhattan | Marzo de 2026

El nuevo hotel de Rockefeller Center ofrece vistas panorámicas de la icónica plaza. El establecimiento cuenta con 529 habitaciones, dos restaurantes de servicio completo, un lounge en el lobby y un bar en la azotea con vistas al skyline de la ciudad. Los huéspedes también pueden disfrutar de un gimnasio y dos espacios para reuniones y eventos sociales.

Arte y cultura

Expansiones y nuevas aperturas

The Studio Museum in Harlem | Harlem, Manhattan | 15 de noviembre de 2025

The Studio Museum in Harlem ha reabierto en su nueva sede, construida específicamente para el museo, con amplias salas de exposiciones y espacios públicos diseñados para servir a los artistas y a la comunidad de Harlem. Para celebrar la inauguración, el museo presenta una exposición exhaustiva de la obra de Tom Lloyd, junto a una instalación histórica de su colección permanente que abarca más de dos siglos de arte realizado por artistas de ascendencia africana.

The Frick Collection | Upper East Side, Manhattan | 17 de abril de 2025

The Frick Collection ha reabierto en su histórica mansión de la Quinta Avenida tras varios años de renovación. Los visitantes pueden recorrer las galerías de la Época Dorada, bellamente restauradas —incluyendo, por primera vez, la residencia original de la segunda planta— junto con espacios para exposiciones temporales y una colección permanente ampliada. La iluminación modernizada, las nuevas instalaciones de conservación y la mejora de la accesibilidad elevan la experiencia del visitante. Entre los nuevos servicios públicos destacan un café con vistas al jardín de la calle 70, una tienda y el nuevo auditorio Stephen A. Schwarzman, con 218 asientos.

Arte Museum New York | Chelsea, Manhattan | 1 de septiembre de 2025

Recientemente inaugurado en Chelsea Piers, Arte Museum New York trae a la ciudad el arte inmersivo del estudio de diseño surcoreano d’strict. Bajo el tema “Eternal Nature”, el museo presenta catorce zonas multisensoriales de paisajes digitales, desde cascadas monumentales hasta “New York is art”, ofreciendo una experiencia que involucra la vista, el sonido y el olfato.

Grandes eventos y aniversarios

Founded By NYC | Toda la ciudad | 2025–2026

La campaña Founded By NYC de NYC Tourism + Conventions celebra los 400 años de la ciudad de Nueva York en 2025 y los 250 años de Estados Unidos en 2026, resaltando las contribuciones duraderas de neoyorquinos destacados a la ciudad y al país. La campaña pone el foco en la inclusión, el reconocimiento y la educación, compartiendo las perspectivas de audiencias históricamente marginadas, entre ellas comunidades indígenas, mujeres, personas LGBTQ+ y personas de color. Se invita a las empresas a enviar información sobre sus eventos a través de este formulario.

MoMA PS1 celebra su 50.º aniversario con entrada gratuita | Long Island City, Queens | 2026

Para conmemorar su cincuenta aniversario, MoMA PS1 ofrece entrada gratuita a todos los visitantes a partir del 1 de enero. Una donación de Sonya Yu financia el programa, y la entrada se mantendrá gratuita durante los próximos tres años, convirtiendo a PS1 en el museo gratuito más grande de Nueva York.

SailGP 2026 | Manhattan | 30–31 de mayo de 2026

SailGP regresa a Nueva York como la sexta parada de su circuito global de campeonato. Trece equipos nacionales competirán en catamaranes “foiling” de 50 pies sobre el río Hudson, alcanzando velocidades superiores a 60 millas por hora. Con el skyline como telón de fondo, los aficionados podrán seguir cada giro de alta velocidad desde Governors Island, donde el fin de semana también incluirá gastronomía, bebidas y música en vivo.

Atracciones, tours y actividades recreativas

Whiskey Tour & Tasting en Great Jones Distilling Co. | NoHo, Manhattan | Enero de 2026

Esta experiencia ofrece una visita guiada entre bastidores por la destilería de whiskey de Manhattan, seguida de una cata seleccionada de varios whiskeys, incluido el Bourbon Ten-Year Distillery Reserve de edición limitada. Los participantes conocen de cerca el proceso de destilación, desde el grano hasta la barrica, antes de degustar una variedad de destilados en un espacio de cata dedicado.

Dinner With a Broadway Artist, de ExperienceFirst Travel | Midtown, Manhattan | Enero de 2026

Esta experiencia gastronómica privada reúne a los participantes con un intérprete en activo de Broadway para ofrecer una visión íntima entre bastidores de la vida en la industria teatral. Durante una cena en Midtown, los asistentes conocen de primera mano el proceso de audiciones, ensayos y funciones, obteniendo una comprensión más profunda del mundo de Broadway antes de una noche en el teatro.

Chinatown Legacy Tours | Chinatown, Manhattan | Enero de 2026

Como novedad en 2026, Chinatown Legacy Tours ha lanzado tres nuevas experiencias guiadas centradas en la historia, la gastronomía y la cultura del barrio. La experiencia premium Chinatown Underworld analiza la era de las bandas de los años 80 y 90 a través de testimonios en primera persona y la visita a un antiguo escondite. Flavors of Asia es un tour gastronómico y cultural que recorre distintas cocinas asiáticas junto con las historias de las comunidades de Chinatown. También se ha creado una experiencia combinada para el Año Nuevo Lunar, que integra ambos recorridos en una propuesta inmersiva única.

Broadway y Off-Broadway

NYC Broadway WeekSM | Manhattan | Septiembre de 2026

El programa insignia de New York City Tourism + Conventions se celebra dos veces al año y ofrece entradas dos por uno para funciones de Broadway participantes.

NYC Off-Broadway WeekSM | Manhattan | Octubre de 2026

El programa insignia de New York City Tourism + Conventions se celebra dos veces al año y ofrece entradas dos por uno para funciones de Off-Broadway participantes.

Restauración y ocio nocturno

Giulietta | Midtown, Manhattan | Enero de 2026

Giulietta ha abierto en el MetLife Building, aportando una nueva propuesta de cocina italiana a Midtown. El restaurante se centra en platos de temporada y accesibles, con una carta basada en pastas elaboradas en casa, clásicos italianos y un sólido programa de vinos. Pensado tanto para comidas de negocios como para cenas después del trabajo, suma una opción pulida pero cercana en una de las zonas de oficinas más concurridas de la ciudad.

Chuan Bistro | Flushing, Queens | Febrero de 2026

Restaurante de cocina sichuanesa concebido como una experiencia inmersiva, con interiores inspirados en las tabernas de la dinastía Han. Además de los platos regionales, el espacio ofrece música en directo.