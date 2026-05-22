Madrid muestra su potencial para el turismo de reuniones en IMEX Frankfurt

Madrid Convention Bureau (MCB), el departamento especializado en turismo de reuniones del Área Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, participa hasta hoy en IMEX Frankfurt con una amplia representación de empresas del sector turístico madrileño para mostrar el gran potencial de la capital como sede de encuentros profesionales.

La capital, que acude a este encuentro clave del sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, por sus siglas en inglés) desde hace dos décadas, está promocionando las novedades, espacios y servicios que ofrece Madrid a los organizadores de reuniones y eventos. Su asistencia a este foro internacional permite posicionar a la ciudad como destino preferente en este segmento, además de establecer nuevas colaboraciones y contactos.

Madrid Convention Bureau está acompañado por 18 empresas asociadas de algunos de los principales sectores involucrados en el turismo de reuniones madrileño. Son los hoteles Aloft Madrid Gran Vía, Hyatt Regency Hesperia Madrid, NH Collection Eurobuilding, Novotel Madrid Center, Only YOU Atocha, RIU Plaza España, Sercotel Gran Hotel Conde Duque, UMusic Hotel Madrid y Wellington Hotel & Spa Madrid; el recinto ferial IFEMA Madrid; las agencias y organizadores de eventos bnetwork, Cititravel, Creative Spirit Events y Pangea; las sedes Complejo El Olivar y Euroforum Escorial; y las empresas auxiliares Bmotion Audiovisual y Servis Ferial.

La delegación de Madrid, que forma parte del estand de Turespaña, mantendrá más de 900 reuniones durante toda la feria, que reúne a más de 13.000 profesionales de más de 100 nacionalidades y genera 67.000 reuniones, según datos de 2025.

La concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, ha destacado que “Madrid viene a esta feria a demostrar por qué es uno de los destinos preferidos para el turismo de negocios, con una oferta hotelera de primer nivel, infraestructuras, conectividad aérea, seguridad y un estilo de vida único”. Para Maíllo, “el turismo de negocios es esencial para la ciudad por el empleo, inversión y oportunidades que genera para Madrid, generando en 2025 un impacto económico total de 5.517 millones de euros”.

IMEX Frankfurt constituye también un importante punto de encuentro con asociaciones y alianzas a las que pertenece Madrid. Coincidiendo con este foro, Madrid Convention Bureau ha tenido la oportunidad de participar en la reunión del Capítulo Ibérico de ICCA, la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, así como en las actividades y reuniones de BestCities Global Alliance. Esta red internacional que promueve la excelencia en la organización de congresos y encuentros profesionales ofreció ayer su tradicional rueda de prensa, en la que anunció las novedades de la alianza en materia de sostenibilidad y legado y su Global Forum 2027, que será en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Madrid, tercer destino MICE más atractivo de Europa

En la primera jornada de la feria, el 19 de mayo, Madrid fue reconocida como el tercer mejor destino de turismo de reuniones de Europa por Cvent. La plataforma de gestión para organizadores de reuniones de origen estadounidense hizo público su ranking de destinos europeos, confirmando a la capital como uno de los lugares predilectos por los profesionales que utilizan la plataforma como medio para seleccionar los destinos y espacios de sus eventos. En su web, esta herramienta destaca la capacidad hotelera de la capital y sus excepcionales infraestructuras para congresos y eventos, junto a su oferta cultural, gastronómica y de ocio nocturno, señalando que Madrid lo tiene todo.

Próximas citas del calendario promocional de MCB

El plan promocional de Madrid Convention Bureau previo al verano continuará con otras seis acciones de difusión del destino Madrid. El departamento del Área Delegada de Turismo combinará su presencia en salones profesionales y ferias como Events Club Life Sciences (Düsseldorf, 7-9 de junio) y The Meetings Show (Londres, 24 y 25 de junio) con presentaciones de destino en Barcelona y Londres (18 y 24 de junio, respectivamente). Además, estará presente en GDS-Forum & Impact Day (Polonia, 16-18 de junio), como ciudad adherida a este movimiento que mide y evalúa la sostenibilidad turística.

Madrid Convention Bureau pondrá en marcha la séptima edición de su evento promocional Madrid Agency Forum (28 de junio-1 de julio) y reunirá en la ciudad a una veintena de agencias europeas para conocer el destino mediante un formato que combina el viaje de familiarización e incentivos