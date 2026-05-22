Puerto Rico reporta un crecimiento significativo en el turismo de Latam e internacional

Discover Puerto Rico anunció un crecimiento significativo en el turismo internacional durante el IPW de la U.S. Travel Association en Greater Fort Lauderdale, reportando una creciente demanda de viajeros de larga distancia en mercados clave de América Latina.

A medida que las tendencias de viajes globales continúan cambiando, Puerto Rico fortalece su posición como uno de los destinos de más rápido crecimiento en el Caribe para visitantes internacionales. En 2025, la Isla registró un aumento del 16% en la capacidad de asientos aéreos internacionales disponibles, con un crecimiento destacado de México (+54%) y Colombia (+54%).

Estos resultados se tradujeron directamente en un crecimiento de visitantes. Las llegadas de Sudamérica aumentaron un 47%, las de europeos aumentaron un 23%, y las visitas desde España se duplicaron con creces, registrando un incremento del 116% interanual.

«Puerto Rico está entrando en un nuevo capítulo de crecimiento en el turismo internacional», afirmó Storm Tussey, directora de marketing de Discover Puerto Rico. «Estamos viendo que los viajeros eligen cada vez más la Isla, no solo por su accesibilidad y conectividad, sino porque buscan experiencias culturales auténticas que generen una conexión emocional y recuerdos duraderos».

Con la mirada puesta en el resto de 2026, la Compañía de Turismo de Puerto Rico lidera y trabaja activamente junto a Discover Puerto Rico para asegurar alrededor de 10 nuevas rutas internacionales directas desde Europa, América Latina y otros mercados.

A pesar de una disminución del 12% en la capacidad general de asientos internacionales para 2026, debido principalmente a la suspensión de rutas caribeñas más cortas, Puerto Rico mantiene un sólido impulso en los mercados de larga distancia. Se proyecta que las llegadas desde Sudamérica, continúen ​ creciendo a un ritmo del +11% y que los asientos desde España aumenten un 46%, mientras que las llegadas europeas durante el primer trimestre de 2026 ya muestran un alza del 29%.

Los datos reflejan un cambio hacia un perfil de visitante internacional más diversificado geográficamente, el cual tiende a quedarse más tiempo, gastar más y buscar una inmersión cultural más profunda.

«Esto no se trata simplemente de aumentar el volumen de visitantes», añadió Tussey. «Se trata de atraer a viajeros que realmente deseen conectar con la cultura, la gastronomía, la música, la naturaleza y las comunidades locales de Puerto Rico. Eso genera un mayor valor a largo plazo para el destino y para los habitantes de Puerto Rico».

Esta estrategia de crecimiento internacional está respaldada por Awaken Your Senses, la campaña global más reciente de Discover Puerto Rico, enfocada en mostrar la Isla a través de la cultura, la emoción y experiencias locales auténticas.

Como parte de su visión turística a largo plazo, Puerto Rico también está reforzando su posicionamiento como un centro de entretenimiento en vivo, conciertos, turismo culinario y experiencias culturales en el Caribe, al tiempo que continúa expandiendo su visibilidad global mediante alianzas estratégicas y conectividad aérea internacional.