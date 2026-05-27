Madeira celebra un mes de arte y espectáculo con su Festival del Atlántico

Funchal volverá a retroceder varias décadas este verano. Los jardines de Quinta Magnólia acogerán, el último fin de semana de julio, una nueva edición de “Clásicos en Magnólia”, un encuentro que mezcla pasión por el motor, ambiente vintage y propuestas culturales en uno de los enclaves más emblemáticos de Madeira.

Lejos de limitarse a una exposición estática, el evento propone una experiencia inmersiva donde automóviles, motocicletas y bicicletas antiguas conviven con espectáculos en directo y una cuidada ambientación inspirada en el siglo XX. El sonido del rock and roll, la estética de los años 50 y la presencia de público caracterizada con prendas icónicas de la época transforman el recinto en una auténtica cápsula del tiempo.

La cita, que nació en 2020 vinculada a iniciativas culturales del Centro Cultural Quinta Magnólia, ha ido ganando peso hasta consolidarse como uno de los eventos más atractivos del calendario turístico de la isla. Su crecimiento responde tanto al interés de coleccionistas como al atractivo que despierta entre visitantes que buscan propuestas diferentes.

Uno de los grandes valores del encuentro es el contacto directo con los propietarios de los vehículos, quienes comparten las historias y procesos de conservación de auténticas piezas de museo. Este intercambio convierte el evento en un punto de encuentro entre generaciones unidas por la fascinación por la mecánica, el diseño y la memoria histórica.

El escenario también juega un papel clave. La Quinta Magnólia, antigua residencia aristocrática reconvertida en espacio cultural, conserva la esencia arquitectónica tradicional de Madeira. Sus jardines y edificaciones ofrecen el marco ideal para una cita que apuesta por la nostalgia sin renunciar al entretenimiento contemporáneo.

Con entrada libre y una programación pensada para todos los públicos, “Clásicos en Magnólia” se reafirma como una de las grandes propuestas del verano madeirense, donde el pasado vuelve a ponerse en marcha para conquistar a locales y turistas.