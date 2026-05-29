El Mundial 2026 dejará en Nueva York un impacto económico de 3.000 millones de dólares

El Mundial de 2026 ya empieza a sentirse en Nueva York y Nueva Jersey, donde las previsiones apuntan a una auténtica inyección económica superior a los 3.000 millones de dólares y la llegada de más de un millón de aficionados. Así lo adelantó Alex Lasry, director ejecutivo del comité anfitrión, durante un acto celebrado en el Museo Americano de Historia Natural.

Lejos de confiar únicamente en el tirón de los partidos, la organización ha puesto el foco en activar toda la ciudad. “Este impacto no es automático, hay que construirlo”, remarcó Lasry, insistiendo en que el desafío pasa por extender el gasto y la actividad más allá de los estadios.

Uno de los puntos clave será mantener el dinamismo durante los 40 días que dura el torneo, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de los visitantes permanecerán en la ciudad menos de una semana. Para ello, se desplegará una agenda paralela que incluye festivales de aficionados en espacios abiertos, con retransmisiones, conciertos y actividades culturales completamente gratuitas, aunque con reserva previa.

La estrategia también incluye estimular el comercio local. A través de un sistema de “pasaportes” que se distribuirán en bibliotecas públicas, residentes y turistas podrán acumular puntos al consumir en distintos barrios de Nueva York y zonas cercanas de Nueva Jersey. Estos puntos podrán canjearse por premios que van desde recuerdos firmados hasta experiencias exclusivas como asistir a la final.

La respuesta ciudadana ya ha comenzado a notarse: cientos de miles de personas se han inscrito en esta iniciativa, que busca repartir el impacto económico por todos los rincones de la región.

En lo deportivo, el estadio MetLife será uno de los grandes escenarios del torneo, con ocho partidos programados, entre ellos varios duelos de alto perfil internacional y la gran final del campeonato.