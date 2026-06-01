Aída Pérez destaca el impulso de Acapulco en el Tianguis Turístico 2026

Acapulco volvió a colocarse en el centro de la conversación turística nacional e internacional con la edición 50 del Tianguis Turístico 2026, un evento que confirmó el peso estratégico del puerto en la promoción de México como destino global.

En ese contexto, Aída Pérez, directora operativa del Fideicomiso de Promoción Turística de Acapulco (FIDETUR), compartió con Periodista Digital la emoción y el significado histórico de tener el Tianguis Turístico de regreso en su hogar para celebrar 50 años.

La edición de este año marcó un hito, con noticias esperanzadoras como el regreso de vuelos directos desde Canadá. Estos avances son cruciales para restaurar la conectividad previa al desastre y abrir nuevas oportunidades para el turismo receptivo.

La clave para potenciar el turismo, según Aída, reside en la experiencia compartida. Cada visitante que se enamora de Acapulco se convierte en un embajador, promoviendo su belleza y encanto de boca en boca. Es la promoción más auténtica y poderosa.

Este evento no solo celebra el pasado, sino que proyecta un futuro brillante para Acapulco, mostrando su capacidad para recibir al mundo con brazos abiertos y ofrecer experiencias inolvidables. ¡El renacimiento de un destino icónico!

Una edición histórica

La realización del Tianguis en Acapulco marcó el regreso del encuentro a su sede original y celebró medio siglo de este foro de negocios turísticos. De acuerdo con autoridades federales y estatales, la edición 2026 reunió a miles de participantes, compradores y expositores, además de consolidar una agenda con enfoque internacional y comunitario. El balance oficial habló de un evento de alto impacto para la imagen del puerto y para la actividad económica de Guerrero.

El papel de Aída Pérez

Aída Pérez apareció en el trabajo de coordinación previo al evento junto con autoridades estatales, municipales y representantes empresariales, dentro de la estrategia para presentar a Acapulco como un destino fortalecido y listo para recibir al mundo. Su presencia reafirmó el papel de FIDETUR en la promoción turística del puerto y en la construcción de una narrativa de recuperación, competitividad y confianza. Esa línea de trabajo coincide con las acciones que ya impulsaba el fideicomiso en torno a la promoción internacional y a proyectos de reactivación del destino.

Impresiones sobre el puerto

El entorno del Tianguis deja ver una lectura positiva del momento que vive Acapulco: mayor visibilidad, mayor flujo de compradores y un renovado interés por invertir y vender el destino. La edición también abrió espacio a propuestas de turismo comunitario, algo que refuerza el discurso de diversificación turística que se viene promoviendo para Guerrero.

En ese escenario, la figura de Aída Pérez se vincula con la idea de un Acapulco que no solo busca recuperarse, sino reposicionarse con una oferta más amplia y moderna.