Chihuahua destacó en el Tianguis Turístico 2026 y reforzó su estrategia de crecimiento

El estado de Chihuahua reafirmó su protagonismo en la industria turística nacional al participar con notable entusiasmo en la edición 50 del Tianguis Turístico 2026, celebrado en Acapulco, Guerrero. Con la presencia de 45 empresas chihuahuenses, la entidad presentó su amplia oferta de destinos, infraestructura y experiencias, consolidándose como uno de los polos turísticos más completos del país.

Durante el encuentro, considerado el más importante del sector en México, Chihuahua destacó su diversidad turística, que abarca desde el turismo de naturaleza en la Sierra Tarahumara hasta el patrimonio cultural y urbano de ciudades como Chihuahua capital y Ciudad Juárez. Esta participación forma parte de una estrategia sostenida para incrementar la llegada de visitantes, con impactos directos en la economía estatal y en el fortalecimiento del sector servicios.

Uno de los momentos clave de la presencia chihuahuense en el Tianguis fue la firma de una carta de intención para continuar, por segundo año consecutivo, la colaboración en materia de promoción turística. El acuerdo fue suscrito junto a Julio Chávez Ventura, director general del Fideicomiso de Promoción Turística ¡Ah Chihuahua!, quien ha encabezado los esfuerzos para posicionar al estado en mercados nacionales e internacionales.

Este convenio sienta las bases para fortalecer la proyección de Chihuahua como destino competitivo, impulsar campañas de promoción más efectivas y generar nuevas oportunidades de crecimiento para la industria turística local. La participación en el Tianguis Turístico 2026 no solo reafirma el compromiso del estado con el desarrollo del sector, sino también su visión de consolidarse como el “estado grande de México” en materia de turismo.