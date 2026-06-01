Nueva York apuesta por el ocio juvenil con una plataforma que reúne actividades gratuitas

A las puertas del verano, el Ayuntamiento de Nueva York ha puesto en marcha una nueva herramienta digital destinada a facilitar el acceso a actividades para jóvenes y familias.

El alcalde Zohran Mamdani presentó una web interactiva que centraliza la oferta de programas gratuitos o de bajo coste disponibles en distintos barrios de la ciudad.

La plataforma permite a los usuarios filtrar opciones según la edad, la ubicación o los intereses, lo que facilita encontrar desde talleres artísticos y musicales hasta ligas deportivas como baloncesto o fútbol. Además, incluye información útil sobre puntos de alimentación gratuita y eventos públicos, como las retransmisiones de la Copa Mundial de la FIFA.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia municipal para ofrecer alternativas de ocio saludable durante el periodo estival, especialmente en zonas con mayores necesidades. El plan contempla la colaboración con organizaciones locales y programas de prevención de la violencia, ampliando así la oferta de espacios seguros, actividades nocturnas, mentorías y oportunidades laborales para jóvenes.

Mamdani subrayó que el objetivo es ir más allá de las restricciones habituales y mostrar a los jóvenes opciones atractivas y accesibles. Según explicó, se busca que niños y adolescentes encuentren propuestas acordes a sus intereses, mientras las familias pueden localizar fácilmente recursos cercanos que fomenten un verano activo y seguro.