Yucatán conquistó el Tianguis Turístico de Acapulco con su riqueza cultural y visión de futuro

Yucatán reafirmó su posición como uno de los destinos más atractivos de México durante su destacada participación en el Tianguis Turístico celebrado en Acapulco, el evento más importante del sector en el país.

Con una propuesta integral que fusiona historia, cultura viva, gastronomía y naturaleza, el estado logró captar la atención de compradores nacionales e internacionales.

Encabezada por el secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo, la delegación yucateca desplegó una estrategia enfocada en mostrar la autenticidad del destino y su capacidad de innovación. Desde las majestuosas zonas arqueológicas mayas hasta sus pueblos mágicos y experiencias comunitarias, Yucatán presentó una oferta diversa y sostenible que responde a las nuevas tendencias del turismo global.

Durante intensas jornadas de trabajo, se concretaron importantes encuentros de negocios con tour operadores, aerolíneas y socios estratégicos, consolidando nuevas oportunidades de promoción y conectividad.

Flota destacó que el Tianguis Turístico representa una plataforma clave para proyectar a Yucatán en mercados internacionales y seguir impulsando su crecimiento sostenido.

Con esta participación, Yucatán no solo fortalece su presencia en la industria turística, sino que también reafirma su compromiso con un modelo de desarrollo responsable, posicionándose como un destino que ofrece experiencias auténticas, seguras y memorables.