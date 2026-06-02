España abre la puerta al Antiguo Egipto con una experiencia inmersiva sin precedentes

La frontera entre historia y tecnología se difumina en España con la llegada de una nueva propuesta que promete transformar el ocio cultural: una experiencia inmersiva que transporta al público al corazón del Antiguo Egipto sin salir de la ciudad.

Bajo el nombre de “Egipto: un crucero por el Nilo”, la compañía española Virtual Zone lanza su producción más ambiciosa hasta la fecha, una aventura en realidad virtual que ya puede disfrutarse en Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao, Alicante y Murcia. La propuesta invita a los participantes a embarcarse en una expedición arqueológica donde cada paso revela secretos milenarios.

Lejos de ser un simple recorrido visual, la experiencia apuesta por un sistema de movimiento libre que permite a los usuarios desplazarse físicamente por el espacio mientras interactúan con escenarios digitales.

Templos ocultos, enigmas ancestrales y monumentos icónicos como las pirámides emergen en un entorno diseñado para estimular todos los sentidos.

El proyecto busca ir más allá del entretenimiento tradicional. Su narrativa envolvente y su cuidada ambientación convierten al visitante en una pieza clave de la historia, generando una sensación de inmersión total desde el primer instante.

Desde la compañía destacan que el objetivo no es solo recrear el esplendor del Egipto faraónico, sino lograr que el público lo experimente en primera persona. La combinación de tecnología avanzada y relato interactivo marca un nuevo estándar en este tipo de propuestas.

Desarrollada íntegramente en España por un equipo multidisciplinar de más de 70 profesionales, la producción refuerza el posicionamiento internacional de Virtual Zone en el ámbito de la realidad virtual. Ingenieros, artistas digitales y guionistas han trabajado conjuntamente para dar forma a una experiencia dinámica, pensada tanto para grupos de amigos como para familias o eventos corporativos.

El resultado es una apuesta que combina innovación, divulgación y espectáculo, consolidando la tendencia de convertir al espectador en protagonista. Porque ya no basta con observar la historia: ahora es posible vivirla desde dentro.