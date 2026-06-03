Almeida resalta la evolución de Madrid hacia un turismo de calidad en el IV Foro de Turismo

El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado hoy en el hotel Meliá Castilla la cuarta edición de su Foro de Turismo Ciudad de Madrid, con el lema ‘Hacia un destino inteligente. Gestión, experiencias e identidad en el turismo urbano’. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha clausurado este encuentro anual organizado por el Área Delegada de Turismo, que ha analizado la transformación experimentada por la capital para convertirse en un destino urbano que aporta más valor a los madrileños y visitantes, gracias a su modelo turístico de calidad impulsado por el turismo de reuniones, la conectividad de largo radio, la descentralización o la desestacionalización de su agenda de eventos.

Almeida ha avanzado que, en los cuatro primeros meses del año, Madrid ha registrado un gasto turístico internacional de 5.973 millones de euros, lo que supone un 9,2 % de incremento respecto al mismo periodo del año anterior. El gasto medio diario ha sido de 314 euros, un 5,7 % más que en 2025.

Está previsto que, en el primer semestre de 2026, el turismo internacional continúe sobresaliendo, alcanzando el 56 % del total de visitantes (5,6 millones) y el 64 % del total de pernoctaciones (11,9 millones) recibidas por la capital en este periodo.

Nuevo Sistema de Inteligencia Turística

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha sido la encargada de inaugurar el foro y presentar una de las grandes novedades que ha puesto en marcha el Ayuntamiento este año, el nuevo Sistema de Inteligencia Turística (SIT). Esta plataforma ofrece una completa radiografía sobre la actividad turística en la ciudad, integrando nueve módulos con información sobre cifras, perfil y comportamiento del visitante, alojamiento, conectividad aérea, gasto, flujos turísticos y sostenibilidad, así como un análisis comparativo que evalúa el posicionamiento de la capital frente a otras ciudades europeas.

Entre las nuevas funcionalidades que proporciona esta herramienta, destaca el análisis de la movilidad turística con datos procedentes de las redes de comunicación móviles, que muestran con precisión los desplazamientos de los visitantes en destino.

El Sistema de Inteligencia Turística permite monitorizar en tiempo real y de manera sencilla todos estos indicadores clave, facilitando al Ayuntamiento y al sector turístico madrileño una información estratégica para la toma de decisiones y la gestión inteligente del destino. El proyecto ha sido financiado con fondos europeos Next Generation, a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), y desarrollado por Telefónica Tech y Mabrian.

Anuario de Turismo de Madrid 2025

Maíllo ha presentado, además, el Anuario de Turismo de Madrid 2025, la publicación que reúne la evolución de este sector en la capital el año pasado, con datos sobre los principales indicadores y percepción turística del visitante, información sobre las grandes experiencias que brinda Madrid a quienes la visitan o las tendencias y previsiones de la industria.

El anuario refleja la consolidación del nuevo modelo turístico de la capital, que prioriza la gestión con criterio, la calidad y la excelencia de la experiencia del visitante, así como el equilibrio entre la actividad turística y la vida de la ciudad, preservando la identidad de Madrid y la calidad de vida de los madrileños.

Según recoge la publicación, el gasto turístico internacional en 2025 alcanzó los 17.896 millones de euros, un 11 % más que el año anterior y el gasto medio por visitante se elevó a 1.964 euros. Además, el 100 % de los visitantes recomienda Madrid y le otorga una nota media de satisfacción de 9 sobre 10. Unos datos que confirman el avance hacia este modelo de mayor valor añadido que ha contribuido a posicionar Madrid como segundo destino urbano más atractivo del mundo (Euromonitor) y mejor destino de Europa 2026 (European Best Destinations) y a reforzar la capital como epicentro mundial de la gobernanza en el sector al acoger la sede de ONU Turismo y de Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

Nueva estrategia de turismo de reuniones

El turismo de reuniones ha sido otro de los protagonistas del encuentro con el panel ‘El futuro del MICE en Madrid’, a cargo del director de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Héctor Coronel; el director de Madrid Convention Bureau, David Noack, y el manager de consultoría de Sector Público en Deloitte, Borja Torres.

Durante la presentación, se ha expuesto cómo la capital, que tiene una posición muy consolidada en este segmento y es reconocida como el mejor destino de turismo de congresos y reuniones del mundo, está adaptando su estrategia para ser más competitiva y responder ante el contexto turístico actual y los cambios de demandas de los organizadores.

Madrid está orientando su estrategia a la identificación y captación de encuentros de sectores económicos estratégicos, como el big data o la ciberseguridad, priorizando el impacto social y medioambiental positivo de los eventos al margen del económico para seguir incrementando la reputación de Madrid como sede de grandes encuentros profesionales.

Presentaciones con profesionales y expertos

El foro ha contado con la intervención de otros profesionales, expertos y autoridades en diferentes ponencias y mesas redondas que han incluido temas de actualidad o últimas tendencias en el sector. El encuentro ha tenido la participación de la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nuwais, quien ha destacado que «Madrid continúa creciendo como destino turístico de clase mundial en dimensión y en influencia. La sólida colaboración público-privada de la ciudad es clave para garantizar que el crecimiento turístico siga siendo sostenible y equilibrado tanto para los visitantes como para los residentes”.

La inteligencia artificial ha protagonizado el inicio del foro con la presentación ‘IA: la evolución del viaje’, ofrecida por el presidente de Foro IA y CEO de Good Rebels, Fernando Polo. El fundador y presidente de ACHM Hoteles by Marriott, Antonio Catalán; el coordinador general de la visita del papa León XIV a España y presidente de la Fundación Villanueva, Yago de la Cierva, y el director general de Live Nation Creative, Javier Tomás, han participado en la mesa ‘El viajero que elige’, moderados por la fundadora del proyecto ‘Los Buenos días’, Elena León.

El viceconsejero de Turismo de la Comunidad de Madrid, Luis Martín, ha mostrado los atractivos de la región en su ponencia ‘Madrid, más allá de la capital’ y el cofundador y CEO de Saffron, Jacob Benbunan, ha realizado una exposición sobre las marcas de destino más memorables. Por último, el presidente de Exceltur, Juan Orti Ochoa de Ocáriz, y el presidente de Ecorail, Julio Gómez-Pomar, moderados por la jefa de Economía de Forbes, Beatriz Triguero, han conversado sobre el legado del turismo en los destinos urbanos.

Como en la edición anterior, se ha promovido la donación de sangre entre los asistentes al encuentro a través de la campaña Share Knowledge, Share life, iniciativa impulsada por Madrid Convention Bureau en colaboración con Cruz Roja.