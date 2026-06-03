Honduras convoca a Iberoamérica para redefinir el futuro del turismo

San Pedro Sula se posiciona estos días como el epicentro del debate turístico iberoamericano al albergar la tercera edición del Foro Iberoamericano de Turismo, un encuentro que congrega a representantes del sector público y privado con el objetivo de trazar una hoja de ruta común para el desarrollo del sector.

Durante tres jornadas, autoridades gubernamentales, organismos multilaterales, empresarios e inversores analizan los desafíos estructurales y las oportunidades emergentes de la industria, en un contexto marcado por la necesidad de adaptar los destinos a nuevas demandas globales.

La cita, impulsada por entidades como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el CEIB, la FIJE, ONU Turismo, la Secretaría de Turismo y CANATURH, busca generar sinergias y acuerdos estratégicos que fortalezcan la posición de Iberoamérica como un bloque turístico competitivo.

En su papel de anfitrión, Honduras aprovecha el foro para consolidar su presencia en la agenda regional y proyectarse como un destino con capacidad de liderazgo, cooperación y atracción de inversiones vinculadas al turismo sostenible.

En la apertura del evento, el ministro de Turismo, Andrés Ehrler, subrayó el valor estratégico de este tipo de encuentros para mejorar la visibilidad internacional del país y avanzar hacia una visión compartida del sector.

Centroamérica también juega un papel activo en el foro, con la participación de instituciones y actores clave que aportan su visión sobre el desarrollo turístico en la región. En este contexto, Boris Iraheta, secretario general de CATA, lidera uno de los espacios de análisis centrado en sostenibilidad y adaptación, enfocado en cómo los destinos pueden responder a los cambios del entorno global.

El encuentro refuerza el compromiso regional con un modelo turístico más resiliente, inclusivo e innovador, basado en la cooperación y en la generación de oportunidades que impacten positivamente en las economías locales.