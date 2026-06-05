Okinawa, el secreto mejor guardado del «País del Sol Naciente»

Lejos del bullicio de Tokio y del perfil ultramoderno que definen la imagen más conocida de Japón, Okinawa se abre paso como un destino donde el tiempo parece transcurrir de otra manera. Este conjunto de islas, situado al sur del país, propone una experiencia basada en la calma, el contacto directo con el entorno y una conexión constante con el mar.

Selvas densas, manglares intactos y aguas coralinas componen un escenario que invita a desconectar. Pero Okinawa no es solo paisaje: su identidad también reside en una forma de vida donde la comunidad, la alimentación equilibrada y la moderación son pilares esenciales. No es casualidad que esta región esté incluida entre las llamadas “zonas azules”, lugares del planeta donde la población alcanza edades avanzadas con notable calidad de vida.

Para comprender realmente este territorio, hay una clave: moverse. El conocido como “island hopping” —saltar de una isla a otra— se ha convertido en la mejor forma de explorar el archipiélago. Con más de 160 islas y excelentes conexiones marítimas y aéreas, es posible pasar en cuestión de horas de playas de arena blanca a entornos selváticos prácticamente intactos.

La isla principal, Okinawa Hontō, concentra buena parte de los contrastes del archipiélago. En el norte, el Parque Nacional de Yanbaru protege un valioso ecosistema subtropical, mientras que el Acuario Churaumi se ha consolidado como uno de los grandes referentes marinos del país. En la capital, Naha, el Castillo de Shuri —símbolo histórico de la región— avanza en su reconstrucción tras el incendio de 2019, permitiendo a los visitantes presenciar un proceso que combina técnicas tradicionales y materiales originales.

Sin embargo, es más allá de la isla principal donde Okinawa revela toda su diversidad. Miyako y Kerama destacan por sus aguas cristalinas y su rica vida marina, convirtiéndose en destinos privilegiados para el buceo y el esnórquel. Más al oeste, el archipiélago de Yaeyama ofrece algunos de los paisajes mejor conservados del país: Ishigaki atrae a los amantes del mar y del cielo nocturno, Iriomote despliega selvas vírgenes reconocidas como Patrimonio Natural, y Taketomi conserva intacta la esencia tradicional, con calles de arena blanca y un ritmo de vida que parece detenido en el tiempo.

En conjunto, Okinawa se posiciona como una alternativa singular dentro de Japón: un viaje que no se mide en ciudades visitadas, sino en islas descubiertas.