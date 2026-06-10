Maíllo presenta a Madrid como caso de estudio de sostenibilidad y turismo de alto impacto en ONU Turismo

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha presentado el informe Turismo de alto impacto y sostenibilidad en la ciudad de Madrid en el Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, celebrado hoy en Toledo. La ciudad de Madrid es miembro de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados de ONU Turismo para el período 2026-2029. El estudio ha sido realizado por Virtuoso, la principal red internacional especializada en turismo de alta gama.

Durante su intervención, Maíllo ha presentado a Madrid como referencia del turismo de alto impacto sostenible para los destinos urbanos, gracias a un modelo de calidad que favorece la sostenibilidad medioambiental, económica y social. Así, ha destacado que el viajero de alto impacto genera un gasto medio por viaje de 10.183 euros, un 63 % más que el turista medio internacional.

En el plano medioambiental, Maíllo ha hecho referencia a cómo el 71 % de estos viajeros minimiza la huella de sus desplazamientos, poniendo en valor el impacto positivo en la descentralización turística que tiene este perfil de viajero, ya que “el 95 % explora zonas más allá del centro y el 96 % valora positivamente la movilidad peatonal”.

Para Maíllo, este estudio demuestra que el modelo de “turismo de calidad” que promueve el Ayuntamiento “es el más sostenible ya que genera más valor económico por visitante, distribuye mejor los flujos turísticos por la ciudad y preserva la identidad y el patrimonio que hacen de Madrid un destino único en el mundo”.