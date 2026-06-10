¿Es seguro viajar a Egipto?

Sin lugar a dudas, es el gran viaje que tienes que hacer en tu vida. Aunque la guerra y la tensión en Oriente Medio han reactivado las dudas de muchos viajeros, la situación sobre el terreno en Egipto sigue siendo, en términos generales, de normalidad en sus principales enclaves turísticos, con aeropuertos abiertos, operativa aérea en marcha y actividad habitual en destinos como El Cairo, Luxor, Asuán, Hurgada y Sharm el-Sheij.

De hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España mantiene recomendaciones de prudencia, pero no ha emitido una alerta general que cierre el país al turismo; sí desaconseja desplazamientos a zonas concretas y fronterizas, como la Península del Sinaí y áreas próximas a Gaza, Israel, Libia y Sudán. En la práctica, eso significa que el viajero debe moverse con sentido común, informarse antes de partir y concentrar su viaje en los circuitos turísticos habituales, donde la actividad sigue funcionando con normalidad.

En ese contexto, un equipo de reporteros de Periodista Digital -gracias a la colaboración del Grupo Dunas Travel– viajó a la «Tierra de los Faraones» para constatar sobre el terreno la normalidad que se vive in situ, confirmando que el pulso turístico continúa y que los visitantes pueden recorrer el país con tranquilidad en las zonas más demandadas. La imagen que transmiten distintos operadores y medios es clara: lejos del foco de la tensión, Egipto sigue recibiendo viajeros y sosteniendo su principal industria con una aparente estabilidad.

En resumen, la guerra en el golfo Pérsico ha aumentado la prudencia, pero no ha paralizado el turismo egipcio ni ha alterado de forma general la experiencia de viaje en los destinos más visitados.

Qué ver y hacer en Egipto

Egipto es uno de los destinos más fascinantes del mundo: donde la historia de 5.000 años se mezcla con desiertos dorados, el azul del Mar Rojo y la vida del río Nilo. Desde las pirámides que resisten al tiempo hasta oasis salvajes, aquí tienes todo lo imprescindible para planificar tu viaje.

El Cairo y Giza: el corazón faraónico

1. Pirámides de Giza

La única de las 7 Maravillas del Mundo Antiguo que aún se conserva. Tómate al menos medio día para visitar:

La Gran Pirámide de Keops (la más grande)

Las pirámides de Kefrén y Micerino

La Esfinge, el guardián mítico con cabeza de faraón

Tip: Cena en el restaurante El Hadaba para ver el atardecer sobre las pirámides y disfrutar del espectáculo de luces y sonido desde la terraza (gratis).

2. Gran Museo Egipcio (GEM)

Inspirado en la arquitectura moderna, es el mayor museo arqueológico del mundo con:

El tesoro completo de Tutankamón

Estatua gigante de Ramsés II (83 toneladas)

Más de 100.000 objetos del Antiguo Egipto

3. Museo Egipcio de El Cairo

Con más de 20.000 objetos, incluye exposiciones interactivas y vistas a las pirámides desde el vestíbulo.

4. El Cairo islámico y Jan el-Jalil

Ciudadela de Saladino con la Mezquita de Muhammad Ali (de alabastro) y un mirador espectacular

El gigante bazar Jan el-Jalil para regatear伝え souvenirs, textiles y artesanía

Mezquitas históricas: Ibn Tulun, Al-Rifa’i y la Mezquita de El Azhar (la más bonita)

Saqqara y Dahshur: las «otras» pirámides

5. Pirámide Escalonada de Saqqara

La primera pirámide de la historia, construida por Imothep para el faraón Zoser. Imperdible.

6. Pirámides de Dahshur

Pirámide Acodada (primera tentativa de pirámide verdadera)

Pirámide Roja (la segunda más grande de Egipto, tras Keops)

Próximo: Menfis, la antigua capital con una colossal estatua de Ramsés II.

Crucero por el Nilo: el plan favorito

Un crucero por el Nilo es la experiencia más auténtica de Egipto. Rutas típicas incluyen:

Valle de los Reyes (Tumba de Tutankamón)

Templo de Hatshepsut

Colosos de Memnon

Templo de Edfú y Kom Ombo

Paseo en faluka (velero típico egipcio)

Luxor: la ciudad de los 100 templos

7. Valle de los Reyes

Aquí está la tumba de Tutankamón, pero también de Ramsés II, Seti I y otros faraones del Imperio Nuevo.

8. Valle de las Reinas

Menos famoso pero igual de fascinante. Joya absoluta: tumba de Nefertari, esposa de Ramsés II, con decoraciones increíbles.

9. Templo de Habu

Solo accesible los viernes, dedicado a Ramsés III.

Sur de Egipto: templos milenarios

10. Abu Simbel

De lo mejor que ver en Egipto. Dos templos excavados en la roca construidos por Ramsés II:

Templo principal: dedicado a él y los dioses Amón, Ra y Ptah

Templo pequeño: dedicado a su esposa Nefertari

11. Templo de Edfú

Uno de los templos más completos y mejor conservados.

12. Kom Ombo

Templo dedicado al dios Sobek (con forma de cocodrilo).

Mar Rojo: paraíso de buceo y snorkel

13. Sharm El Sheikh

Destino estrella para bucear y hacer snorkel:

Arrecifes de coral con biodiversidad increíble: peces de mil colores, tortugas, rayas y delfines

Mezquita Al Sahaba, una de las más bonitas de Egipto

Excursión al Monte Sinaí y Monasterio de Santa Catalina

14. Hurgada

Otro sitio top para tours de snorkel y buceo:

Giftun Island (paradisíaca)

Orange Bay

Excursiones para ver delfines en libertadOasis y desierto: aventura salvaje

15. Oasis de Siwa

Palmeras, dunas, ruinas antiguas y manantiales naturales para bañarte. Ritmo de vida ultra lento. Está lejos pero merece si buscas aventura.