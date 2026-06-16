Díaz Ayuso despide a los 20 jóvenes que viajarán a Egipto premiados por su excelencia académica

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido un encuentro en la Real Casa de Postas con los veinte jóvenes elegidos para participar en el programa Madrid Xplora, una iniciativa que reconoce el talento académico y la implicación social del alumnado. Los estudiantes, de entre 16 y 17 años, partirán este viernes hacia Egipto, donde permanecerán hasta el 30 de junio.

Durante el acto, la jefa del Ejecutivo autonómico les trasladó un mensaje claro: aprovechar la oportunidad y representar con orgullo a la región. En este sentido, les animó a convertirse en referentes durante su estancia en el extranjero, recordando la importancia de actuar con responsabilidad y entusiasmo en una experiencia de estas características.

Ayuso destacó también el valor formativo del viaje, subrayando que no solo descubrirán una de las civilizaciones más influyentes de la historia, sino que también afrontarán retos personales que contribuirán a su crecimiento. Según explicó, este tipo de vivencias permiten a los jóvenes conocerse mejor y fortalecer habilidades clave más allá del ámbito académico.

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, ha celebrado su primera edición con una notable participación: 169 propuestas presentadas por más de un centenar de centros educativos. Los proyectos seleccionados abordan cuestiones actuales como el impacto de las redes sociales, la salud mental o la sostenibilidad, utilizando formatos diversos como vídeos, ensayos o pódcast.

Durante su estancia en Egipto, los estudiantes estarán acompañados por un equipo de doce profesionales y tendrán la oportunidad de visitar enclaves emblemáticos como las pirámides de Giza, el templo de Karnak o el Valle de los Reyes. Además, el programa incluye actividades como navegación por el Nilo, acampadas en el desierto y dinámicas deportivas y culturales.

Para optar a esta experiencia, los participantes debían cumplir requisitos como haber superado todas las asignaturas —tanto en Secundaria como en Formación Profesional— y contar con el Carné Joven. El proyecto cuenta con la colaboración de diversas instituciones, entre ellas la Asamblea de Madrid, el Senado, el Consejo Superior de Deportes, la Sociedad Geográfica Española, el Museo Arqueológico Nacional y el CSIC.