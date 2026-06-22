Caspe revive su pasado y convierte la historia en experiencia viva

Caspe no solo recuerda su historia: la transforma en una vivencia colectiva que cada año atrae a miles de personas. La localidad zaragozana se prepara para recibir a cerca de 20.000 visitantes en una nueva edición de la Conmemoración del Compromiso de Caspe, un evento reconocido como Fiesta de Interés Turístico de Aragón que destaca por su fidelidad histórica y su capacidad de inmersión.

Entre el 26 y el 28 de junio, la ciudad dará un salto al siglo XV. Calles, plazas y edificios históricos se convertirán en escenario de uno de los episodios más determinantes de la Europa medieval: la resolución del conflicto sucesorio de la Corona de Aragón tras la muerte del rey Martín I en 1410. Fue en Caspe donde, dos años después, se tomó la decisión que marcaría el rumbo político del territorio.

La recreación va más allá de lo visual. Cada detalle —desde la vestimenta hasta el lenguaje, pasando por los rituales, los mercados y las escenas cotidianas— está cuidadosamente documentado para ofrecer una experiencia lo más fiel posible. El visitante no se limita a observar: forma parte activa de un entorno que reproduce con precisión la vida medieval.

Como novedad, la escritora Rosario Raro será la Compromisaria de Honor en 2026, reforzando el vínculo entre el patrimonio histórico y la creación literaria. Su participación subraya el valor cultural del evento y su proyección más allá del ámbito local.

A lo largo de los años, esta conmemoración se ha consolidado como un motor clave para la economía de la zona. La afluencia de público impulsa sectores como la hostelería, el comercio y los servicios, situando a Caspe como un referente dentro del turismo histórico en España.

Con casi tres décadas de trayectoria, la ciudad ha sabido convertir un acontecimiento decisivo en una propuesta contemporánea, participativa y atractiva. Durante unos días, el pasado deja de ser un recuerdo lejano para convertirse en algo tangible, cercano y compartido.