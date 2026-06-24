Puerto Rico se posiciona como gran protagonista de FITUR 2027 en Madrid

La Feria Internacional de Turismo (FITUR) celebrará su 47ª edición del 20 al 24 de enero de 2027 en IFEMA Madrid, ampliando su espacio con dos pabellones adicionales y consolidándose como uno de los principales encuentros del sector a nivel global.

En este contexto, Puerto Rico ha oficializado su participación como Socio FITUR 2027 en un acto celebrado en el Real Jardín Botánico del Retiro. La presentación reunió a figuras clave del sector, entre ellas Willianette Robles, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico; José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid; María Valcarce, directora de FITUR; y Jorge L. Pérez, CEO de Discover Puerto Rico.

La isla caribeña llega a esta cita en un momento de fuerte crecimiento turístico. En los últimos años ha alcanzado cifras récord, con más de 14,5 millones de pasajeros en sus principales aeropuertos y cerca de 1,82 millones de visitantes en sus puertos turísticos, lo que refuerza su posicionamiento en el mercado internacional.

Durante la presentación, Robles subrayó que esta alianza permitirá proyectar la riqueza y diversidad de Puerto Rico a escala global, al tiempo que estrecha lazos con Europa. El objetivo es atraer nuevas oportunidades de negocio e inversión, así como consolidar su imagen como un destino capaz de combinar ocio y turismo profesional.

La oferta turística de la isla se apoya en una mezcla única de patrimonio histórico, naturaleza y cultura. Desde el Viejo San Juan, reconocido por la UNESCO, hasta sus extensas costas y su vibrante escena gastronómica y musical, Puerto Rico busca diferenciarse por ofrecer experiencias auténticas y completas.

En FITUR 2027, el destino contará con un espacio diseñado para ir más allá de la promoción tradicional. El stand se planteará como una experiencia inmersiva que permitirá a los visitantes conectar con la identidad, la creatividad y el carácter de la isla.

Desde IFEMA Madrid, se ha destacado la relevancia de esta colaboración, señalando que la presencia de Puerto Rico contribuirá a enriquecer el diálogo internacional del sector turístico y a mostrar el potencial cultural y natural del destino ante millones de profesionales y viajeros.