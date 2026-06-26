Dhofar florece con el Khareef 2026: naturaleza, cultura y negocio en plena temporada del monzón

La llegada del Khareef vuelve a cambiar el paisaje del sur de Omán. Entre junio y septiembre, el monzón envuelve la región de Dhofar en un ambiente fresco y verde poco habitual en la península arábiga, con temperaturas que rondan los 25 grados y un entorno natural que se transforma por completo.

Este fenómeno marca también el inicio de una intensa temporada cultural y turística en Salalah, epicentro de las celebraciones. Durante julio y agosto, la ciudad despliega una programación que combina ocio, tradición y espectáculos, consolidándose como uno de los grandes reclamos estivales de la región.

El programa principal, Dhofar Khareef 2026, concentrará conciertos, representaciones culturales, mercados tradicionales y actividades familiares. La agenda incluye desde música árabe en directo hasta danzas típicas como el Al-Bar’ah, además de exposiciones artesanales y propuestas gastronómicas centradas en la cocina local. Espacios de ocio, ferias y espectáculos nocturnos completan una oferta pensada para todos los públicos, con el teatro Al Murooj como uno de los escenarios destacados.

Más allá de los eventos, el visitante puede sumergirse en la vida cotidiana de Dhofar a través de enclaves como el zoco Al Haffa, conocido por su oferta de frutas tropicales y productos autóctonos. Durante estas fechas, las autoridades impulsan además la participación de pequeñas y medianas empresas, facilitando espacios para que los comerciantes locales den visibilidad a su trabajo.

En el plano institucional, esta edición cuenta con el respaldo del banco Sohar International, que se incorpora como socio estratégico tras un acuerdo firmado en mayo con la municipalidad de Dhofar. La alianza refuerza la apuesta del país por el turismo como eje de desarrollo dentro de su estrategia Visión 2040.

Las cifras reflejan el alcance del Khareef: más de un millón de visitantes cada año y un impacto económico superior a los 125 millones de riales omaníes, equivalentes a unos 300 millones de euros.

El atractivo no es solo cultural. Durante el monzón, Dhofar ofrece paisajes poco comunes en la región, con montañas cubiertas de niebla, cascadas temporales y valles verdes. Lugares como Wadi Darbat permiten recorrer el entorno en barca entre vegetación exuberante, en escenas donde incluso es habitual ver camellos pastando junto al agua.

El patrimonio también histórico forma parte del recorrido. El Parque Arqueológico de Al-Baleed, reconocido por la UNESCO, recuerda el pasado comercial de la zona, mientras que los restos de Sumhuram y el puerto de Khor Rori evocan la antigua ruta del incienso en un entorno natural singular.

Con esta combinación de clima, naturaleza y cultura, el Khareef 2026 refuerza el posicionamiento de Salalah como uno de los destinos más singulares del verano en Oriente Medio.