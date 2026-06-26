El sector turístico alerta del impacto de subir la tasa a cruceristas en Barcelona

La Mesa del Turismo de España ha manifestado su inquietud ante la iniciativa legislativa que plantea aumentar significativamente el recargo municipal aplicado a los pasajeros de cruceros en tránsito en Barcelona. La propuesta contempla elevar esta tasa de 8 a 24 euros, lo que supondría un coste total de hasta 30 euros por escala y un incremento acumulado cercano al 500% en menos de dos años.

Desde la organización advierten de que este encarecimiento podría afectar de forma directa al posicionamiento de Barcelona dentro del circuito internacional de cruceros. “Una subida de esta magnitud puede restablecer atractivo al puerto frente a otros enclaves del Mediterráneo, favoreciendo cambios en los itinerarios y reduciendo la actividad económica asociada”, señala Carlos Garrido de la Cierva, presidente en funciones de la entidad.

La Mesa subraya además que el peso de los cruceristas en tránsito en la presión turística de la ciudad es limitado.

De acuerdo con un estudio reciente de la Universitat de Girona, presentado este mismo mes, este tipo de visitantes representa solo el 2,5% del total diario, aunque genera un impacto económico relevante en ámbitos como el comercio, la restauración, las excursiones o los servicios portuarios.

La propuesta de incremento llega, según recuerda la asociación, tras los acuerdos entre el Ayuntamiento y el Puerto de Barcelona orientados a ordenar el crecimiento del sector, así como después de varias subidas recientes en la fiscalidad turística. En este contexto, considere que la medida responde principalmente a un objetivo recaudatorio.

“Un nuevo aumento de la tasa puede debilitar la competitividad del destino sin tener en cuenta sus efectos sobre el tejido económico local”, añade Garrido de la Cierva.

Ante esta situación, la Mesa del Turismo solicita a las administraciones públicas que reconsideren la iniciativa y apuesten por un marco normativo estable y basado en datos. Asimismo, la entidad reitera su disposición de colaborar con la Generalitat, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria para avanzar hacia un modelo turístico equilibrado, sostenible y competitivo.

En paralelo, hace un llamamiento al conjunto de actores del sector para defender de forma conjunta la relevancia económica y social del turismo de cruceros en Barcelona y Cataluña.