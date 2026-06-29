Correlatos de un reportero: Huayna Picchu, donde un paso en falso puede costarte la vida

Subí al Huayna Picchu cuando tenía 20 años, pero hoy no lo repetiría ni loco. En aquel momento lo hice intentando plantarle cara a mi acrofobia, aunque la experiencia fue mucho más dura de lo que imaginaba. Recuerdo avanzar por escalinatas diminutas, con medio cuerpo asomado al precipicio, sintiendo el vértigo en cada paso. La subida fue tensa, pero la bajada directamente angustiante. Aun así, siempre he tenido esa tendencia a buscar retos, incluso cuando sé que me enfrentan justo a mis propios miedos.

El ascenso

Desde abajo, esa “montaña joven” —como la llamaban los incas— parece casi decorativa junto a Machu Picchu, pero en cuanto empiezas el ascenso entiendes que es un desafío serio. Todo se hace a pie, por escalinatas de piedra irregulares, estrechas y a menudo húmedas, donde un mal paso puede convertirse en un susto… o algo peor.

No es exageración: en este camino han habido accidentes por resbalones y caídas, especialmente cuando la lluvia o la niebla aparecen sin avisar. Hay tramos en los que apenas cabe una persona y el vacío se abre al lado. Aquí no se puede ir distraído ni confiado.

La cima, a unos 2.700 metros sobre el nivel del mar, recompensa el esfuerzo con una de las vistas más impresionantes del mundo. Machu Picchu queda unos 300 metros más abajo, perfectamente dibujada entre montañas verdes, mientras el río Vilcanota serpentea al fondo. También se conservan restos arqueológicos incas: terrazas, senderos y estructuras que, según los expertos, pudieron servir como puntos de vigilancia y espacios ceremoniales.

Durante la subida, incluso se puede desviar uno hacia el llamado Templo de la Luna, una construcción de piedra oculta en una cueva que añade un aire casi místico al recorrido. Los guías cuentan que estas montañas eran consideradas sagradas y se utilizaban tanto para vigilancia como para rituales

Huayna Picchu es una experiencia inolvidable, sí, pero también exigente y peligrosa.

No es solo una foto icónica: es un lugar que obliga a estar alerta en cada paso y a entender que la montaña siempre tiene la última palabra.

A las pocas zancadas de empezar a subir al Huayna Picchu entendí que esto no era una simple visita turística. La montaña impone desde el primer escalón. Las escaleras incas, talladas en piedra hace siglos, son irregulares, empinadas y, en muchos tramos, tan estrechas que obligan a avanzar con el cuerpo pegado a la roca.

No hay otra forma de subir que a pie. Y eso se nota. El esfuerzo es constante, pero lo que realmente pesa es la sensación de vacío: a un lado, la ladera cae casi en vertical; al otro, la vegetación húmeda y espesa esconde el terreno.

Las escaleras de la muerte

Si hay un tramo del ascenso que me dio realmente miedo, fueron las «escaleras de la muerte». Padezco «acrofobia. ¿Y por qué llaman así a estas endemoniadas escaleras?.

Las llamadas “escaleras de la muerte” de Huayna Picchu no son un nombre oficial, pero basta poner un pie en ellas para entender por qué se han ganado ese apodo. Se trata de uno de los tramos más empinados y expuestos de la subida a esta montaña.

Son escalinatas incas talladas directamente en la roca, con peldaños irregulares, estrechos y, en muchos casos, desgastados por el paso del tiempo y la humedad constante de la zona. La inclinación es extrema: hay partes en las que prácticamente se asciende en vertical, ayudándose con manos y pies. A esto se suma un factor clave: en varios puntos no hay barandillas y el vacío aparece justo al lado.

El nombre no responde a una alta cifra de muertes documentadas, sino a la sensación real de peligro que transmiten. La combinación de altura, pendiente, piedra resbaladiza y vértigo convierte este tramo en uno de los más delicados de todo el recorrido. Cuando llueve o hay niebla —algo frecuente—, el riesgo aumenta considerablemente.

Quienes las cruzan suelen describirlas como un momento de tensión pura: cada paso se mide, el cuerpo se pega a la roca y la concentración es total. No es raro ver a personas bajando sentadas o agarrándose con fuerza a cualquier punto de apoyo.

Aun así, forman parte del ingenio inca. Estas escaleras no solo conectaban distintos niveles de la montaña, sino que también evidencian el dominio que tenían sobre un terreno extremadamente difícil. Hoy son uno de los puntos más fotografiados y temidos de Huayna Picchu.

Las “escaleras de la muerte” no son un mito inventado para turistas, pero tampoco un lugar donde el peligro sea inevitable.

El nombre surge de la experiencia: impresiona, intimida y obliga a extremar las precauciones. Aquí, más que en ningún otro tramo, queda claro que un simple descuido puede tener consecuencias serias.

La cima del Huayna Picchu

El último tramo es el más exigente. Escaleras casi verticales, caminos donde hay que apoyarse con las manos y una sensación constante de estar avanzando por un lugar donde no hay margen para el error. Por eso insisten tanto en subir con precaución: aquí un tropiezo no siempre se queda en anécdota.

A 100 o 150 metros de la cumbre del Huayna Picchu se ubica un pequeño conjunto arqueológico suspendido en lo alto. Allí arriba se conservan terrazas incas, muros de piedra y senderos estrechos que evidencian que este lugar tuvo un uso importante, probablemente como punto de vigilancia y también como espacio ceremonial. Todo está encajado en una cresta estrecha, rodeada de abismos y vegetación.

A medida que avanzaba, la sensación de desafío iba en aumento, pero hubo un punto concreto en el que todo cambió. Antes de alcanzar la cima, el camino obliga a atravesar una abertura estrecha en la roca, una especie de cueva mínima por la que hay que pasar agachado, casi reptando. Es un paso corto, pero intenso: oscuro, húmedo y con la roca rozándote el cuerpo. Al salir al otro lado, la luz golpea de repente y sabes que estás a nada de llegar arriba.

Desde ese punto, Machu Picchu aparece perfectamente visible en toda su extensión. Se distinguen los andenes, las plazas y los templos, mientras el río Vilcanota serpentea al fondo del valle. La vista es tan limpia que cuesta creer que hace unos minutos estaba dentro de una cueva, avanzando a tientas.

Descender es otra aventura

El descenso fue otra historia. Si subir impone, bajar directamente pone a prueba los nervios. En mi caso, con acrofobia, no hubo épica posible: tardé cerca de tres horas en descender, en muchos tramos literalmente a rastras, sentado y avanzando poco a poco, mirando siempre al frente para no enfrentarme al vacío. Cada escalón era una negociación.

La pendiente, la piedra húmeda y la sensación constante de exposición convierten la bajada en el momento más delicado de todo el recorrido. Entendí entonces por qué insisten tanto en no subestimar esta montaña: no basta con llegar arriba, hay que saber volver.

Cuando por fin alcancé la caseta de control —ese punto previo al inicio de la subida donde registran a los visitantes—, los trabajadores ya estaban inquietos. Era el último en bajar y había tardado mucho más de lo habitual. Me esperaban preparados para salir a buscarme por si había tenido algún problema en la montaña.

Al final, todo quedó en una anécdota… aunque con consecuencias. Mi lentitud me hizo perder el tren de regreso a Cusco.

Huayna Picchu me dejó una de las experiencias más intensas del viaje, pero también una lección clara: aquí la belleza va de la mano del riesgo, y no todos los retos se superan de pie. A veces, se superan paso a paso… o incluso sentado.

ACERCA DEL HUAYNA PICCHU

Los tickets para subir a la montaña pueden ser comprados con anticipación en www.machupicchu.gob.pe. Sólo tienen acceso 400 personas, en dos turnos de 200.

Primer turno: 7:00 a.m. a 8:00 a.m.

Segundo turno: 10:00 a.m. a 11:00 a.m.