Carlos Garrido de la Cierva elegido presidente de la Mesa del Turismo de España por unanimidad

La Asamblea General Electoral de la Mesa del Turismo de España ratificará el próximo 22 de julio a Carlos Garrido de la Cierva como nuevo presidente de la asociación. El nombramiento se oficializa con antelación tras haber concluido el plazo estatutario sin que se haya presentado ninguna candidatura más que la encabezada por Garrido de la Cierva, lo que ha permitido proclamar su elección por unanimidad.

Garrido de la Cierva, nuevo presidente de la Mesa del Turismo, asume la presidencia de la asociación decana del sector turístico español después de haber desempeñado la vicepresidencia durante los últimos seis años y apenas unas semanas después de renunciar a la presidencia de la patronal de agencias de viajes (CEAV).

Su mandato arranca con un nuevo Consejo Directivo que estará conformado en su primera línea de representación por tres vicepresidentes —Juan Carlos González, Víctor Moneo y Eugenio de Quesada—, y tres nuevas vicepresidentas —Yolanda de Aguilar, Mari Francis Peñarroya y Mercedes Tejero—.

También formarán parte de este Consejo Directivo Santiago Mazzuchelli, en calidad de tesorero, y cinco vocales asesores: Manuel López, Beatriz Miguel, Miguel Mirones, Carlos Pitarch y David Vidal.

Objetivos para el mandato 2026-2030

El principal propósito de Carlos Garrido de cara a los próximos cuatro años será reforzar el peso institucional de la Mesa para influir de forma tangible ante las administraciones, la Unión Europea, los medios de comunicación y la opinión pública. La defensa del turismo como sector estratégico —clave para la economía, el empleo, la cohesión territorial y la proyección internacional de España— seguirá siendo la piedra angular en esta nueva etapa.

El proyecto del nuevo presidente aúna continuidad y renovación, dando visibilidad a múltiples sectores y con el propósito de preservar el prestigio de la Mesa al tiempo que se incorporan nuevas ideas, perfiles y dinámicas de trabajo que favorezcan una participación más activa de todos sus miembros. Además, se impulsará un modelo de gestión orientado a resultados, con planes de acción, prioridades definidas e indicadores que permitan evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos a lo largo del mandato.

Entre las iniciativas anunciadas destaca la creación de un Observatorio del Turismo, concebido como una fuente de datos, análisis y propuestas que sirva de referencia tanto al sector privado como a las administraciones en la toma de decisiones.

La Mesa del Turismo de España seguirá apostando decididamente por la comunicación, reforzando su presencia pública y mediática, y promoviendo una estrategia que contribuya también a elevar la reputación del turismo. El impulso al conocimiento y la innovación turísticos será igualmente esencial, alentando estudios, colaboraciones con universidades y una firme orientación hacia la digitalización, la implantación de la inteligencia artificial y la mejora de la productividad en el sector.

La Mesa también incluirá en su agenda la lucha por un turismo sostenible y de calidad, propugnando un crecimiento compatible con el medio ambiente, la convivencia con los residentes y la protección del patrimonio. En el aérea internacional, se profundizará en la proyección dentro la Unión Europea e Iberoamérica, fortaleciendo alianzas y la presencia de las empresas españolas en el exterior.

Carlos Garrido de la Cierva ha expresado su entusiasmo ante el inicio de esta nueva etapa: «Asumo con enorme ilusión la presidencia de la Mesa del Turismo de España, una organización que a lo largo de sus 40 años de trayectoria se ha posicionado como un actor clave en el sector. Mi objetivo es seguir avanzando para ser referente de influencia, conocimiento y representación, impulsando una gestión más participativa e innovadora, alineada con los desafíos actuales, y defendiendo con la misma ambición y firmeza de siempre los intereses del turismo español ante las instituciones y la sociedad».

SOBRE LA MESA DEL TURISMO DE ESPAÑA

Asociación empresarial y profesional creada en 1986 en la que están representados los diferentes sectores turísticos. Entre sus principales objetivos destaca transmitir a la opinión pública y a la sociedad española la valoración real del turismo, apoyándose en la investigación y el análisis científicos de esta actividad. Actualmente integran la Mesa del Turismo de España más de un centenar de empresarios y profesionales de reconocida trayectoria y prestigio, y más de veinte Empresas Colaboradoras. www.mesadelturismo.org