Un verano entre culturas: jóvenes de EE.UU. y España recorren juntos el Camino de Santiago

La International Studies Foundation (ISF), en colaboración con CIS University, lanza una nueva edición de su programa educativo vinculado al Camino de Santiago, una propuesta que este verano congregará a jóvenes de distintas ciudades de Estados Unidos y España en una experiencia que une formación, intercambio cultural y crecimiento personal.

Desde su creación en 2017, este proyecto se ha consolidado como un punto de encuentro internacional para estudiantes de diversos entornos, con el objetivo de fomentar habilidades como el liderazgo, la cooperación y la confianza a través de la convivencia y el recorrido conjunto de una de las rutas históricas más emblemáticas de Europa.

La iniciativa responde también a la misión de la fundación de estrechar lazos entre Europa y Estados Unidos, al tiempo que brinda oportunidades educativas a jóvenes con menos recursos. En palabras de la presidenta de ISF, María Díaz de la Cebosa, esta experiencia permite a los participantes “aprender a convivir, esforzarse y descubrir que, pese a sus diferencias, comparten valores y aspiraciones”.

El programa comenzará con la llegada del grupo internacional a Madrid, donde tendrá lugar una primera fase de integración y la presentación oficial en CIS University. Posteriormente, los participantes se trasladarán a Galicia para iniciar el recorrido a pie desde Sarria hasta Santiago de Compostela, dividido en seis etapas.

La llegada a la capital gallega marcará el cierre del trayecto, que incluirá la visita a la Catedral antes del regreso a Madrid, donde se desarrollarán las últimas actividades del programa. La experiencia concluirá con el retorno de los estudiantes a sus países de origen a comienzos de julio.

En esta edición participan jóvenes procedentes de instituciones educativas de Miami, Nueva York, Puerto Rico, Nueva Orleans y New Jersey, además de estudiantes residentes en España, configurando un grupo diverso que refuerza el carácter internacional del proyecto.

La International Studies Foundation, creada en 2007, trabaja en el desarrollo de iniciativas educativas con impacto social en España y América Latina, promoviendo valores del sistema educativo estadounidense. Por su parte, CIS University, con sede en Madrid desde 1981, destaca por su modelo académico centrado en el desarrollo integral del alumnado y su compromiso con los valores éticos y los derechos humanos.

Al frente de ambas instituciones se encuentra María Díaz de la Cebosa, una figura destacada en el ámbito educativo internacional, cuya trayectoria combina liderazgo académico y compromiso social, reconocidos con diversos premios y distinciones tanto en España como en Estados Unidos.