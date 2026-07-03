Mundos soñados: Omán redefine el lujo con una nueva generación de destinos exclusivos

Omán está trazando un camino propio en el turismo internacional al apostar por un concepto de lujo más consciente, donde la exclusividad convive con la sostenibilidad y la identidad cultural. En el marco de su estrategia Visión 2040, el sultanato ha situado al turismo como pieza clave de su diversificación económica, alejándose de modelos masivos y apostando por desarrollos integrados en el paisaje.

Este posicionamiento ha despertado el interés de grandes cadenas hoteleras, que preparan una oleada de inauguraciones entre 2026 y 2027. Marcas de referencia como Anantara, Hilton, The Chedi o Four Seasons lideran esta expansión, junto a nuevos conceptos vinculados al bienestar, el diseño y la conexión con la naturaleza. Entre los proyectos previstos destacan resorts y complejos como Nikki Beach Resort & Spa, The Chedi Wadi Bausher o el esperado Four Seasons en Mascate, entre otros.

La singularidad de Omán no solo reside en su oferta hotelera, sino en su entorno. Con una geografía diversa que combina montañas, desiertos y más de 3.000 kilómetros de costa, el país ofrece experiencias durante todo el año. Incluso en verano, cuando gran parte de la región sufre temperaturas extremas, el sur omaní vive el Khareef, un fenómeno climático que transforma Dhofar en un paisaje verde y fresco, con temperaturas suaves en torno a los 25 grados.

El desarrollo turístico se articula bajo criterios muy definidos: baja densidad, respeto arquitectónico y conexión con el entorno. Frente a otros destinos del Golfo, Omán prioriza proyectos que se integren en el paisaje y potencien la cultura local, evitando fórmulas estandarizadas.

Un papel clave en esta transformación lo desempeña Omran, el grupo público-privado encargado de impulsar la infraestructura turística del país. Entre sus iniciativas destacan proyectos como Madinat Al Irfan, The Sustainable City en Yiti o la renovación del puerto Sultan Qaboos, además de desarrollos exclusivos como el Four Seasons Resort and Private Residences en Mascate y una red creciente de alojamientos boutique en entornos naturales protegidos.

Más allá del lujo y la innovación, Omán se presenta como un destino donde la experiencia se construye desde la autenticidad, invitando al viajero a descubrir una versión más pausada y genuina de la península arábiga.