Verano en familia: los mejores lugares para una escapada inolvidable

Santa Eulària des Riu, en la isla de Ibiza, se presenta como una opción a tener en cuenta para quienes buscan algo más que sol y playa este verano. Lejos del bullicio de otros puntos turísticos, este municipio combina paisajes cuidados, tradición mediterránea y una atmósfera tranquila especialmente pensada para familias.

El destino ofrece un equilibrio interesante entre descanso y actividad. Sus playas y calas de aguas claras son solo el punto de partida: también destacan sus rutas de senderismo y cicloturismo, diseñadas para distintos niveles y edades, así como una identidad cultural muy presente en sus costumbres locales y en espacios tan conocidos como los mercados hippies.

En el plano gastronómico, la variedad es otro de sus atractivos. La cocina local, basada en el producto de proximidad y recetas mediterráneas, convive con propuestas internacionales que amplían las opciones para todo tipo de viajeros.

Como novedad, el municipio ha incorporado el llamado Family Pass, una herramienta digital pensada para facilitar la organización del viaje. A través de una sencilla aplicación, las familias pueden indicar sus preferencias y recibir recomendaciones personalizadas de actividades y planes durante su estancia.

Además, esta iniciativa incluye ventajas económicas en distintos negocios de la zona, desde alojamientos hasta restaurantes o empresas de ocio. De esta manera, no solo se mejora la experiencia del visitante, sino que también se impulsa el comercio local.

Entre las propuestas que se pueden descubrir mediante esta herramienta se encuentran rutas al aire libre, visitas culturales, actividades acuáticas, recorridos por mercados tradicionales y descuentos en servicios turísticos. Todo ello respaldado por una red creciente de establecimientos colaboradores.

Con iniciativas como esta, Santa Eulària des Riu se posiciona como una sugerencia interesante dentro del mapa de destinos veraniegos, especialmente para quienes priorizan experiencias tranquilas, personalizadas y conectadas con el entorno.