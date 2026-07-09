Correlatos de un reportero: El Air Force One y los «piscos sours» de George W. Bush

Las grandes cumbres internacionales como el Foro Asia-Pacífico, APEC no son solo reuniones diplomáticas: son auténticos epicentros del poder global

Durante unos días, una ciudad se convierte en el escenario donde las principales economías del mundo negocian, tensan relaciones, sellan acuerdos y proyectan liderazgo. Pero hay otro lenguaje, menos visible e igual de poderoso: el de la gastronomía, que en Lima el año 2008 jugó un papel protagonista.

El APEC, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, se celebra cada año y reúne a líderes de las principales economías de la región. En aquella edición, el anfitrión fue el extinto presidente peruano Alan García, que apostó claramente por mostrar al mundo uno de los mayores orgullos del país: su cocina. Entre los asistentes destacaban George W. Bush por Estados Unidos, Hu Jintao por China, Dmitri Medvédev por Rusia, Taro Aso por Japón, además de mandatarios de Canadá, Australia, Corea del Sur, México, Chile y otros países.

La llegada del todopoderoso George W. Bush y el Air Force One

Entre todos los correlatos de acreditaciones, protocolos, servicio secreto, periodistas y fotógrafos deambulando de un lado para otro, pool de prensa, etc, uno de los momentos más impactantes fue la llegada de George W. Bush al aeropuerto Jorge Chávez.

El Air Force One apareció en el cielo limeño con una elegancia casi teatral. Al aterrizar, todo se convirtió en una coreografía milimétrica: agentes del Servicio Secreto desplegados, comunicaciones constantes, vehículos posicionados al centímetro. Entre ellos, “La Bestia”, la limusina blindada del presidente, que imponía incluso estando detenida. Para acceder y ser testigo de toda esa parafernalia, tuve que atravesar controles de seguridad interminables que evidenciaban el nivel de protección.

Para el Gobierno de Estados Unidos, el resguardo de George Bush en Lima requería un despliegue excepcional. El mandatario llegó escoltado por agentes especiales y bajo la protección de dos portaaviones, un helicóptero artillero y francotiradores.

Desde su arribo, se activó el operativo de seguridad más ambicioso visto en el país durante una Cumbre APEC. El plan, diseñado un año antes por equipos de inteligencia estadounidenses, abarcaba mar, aire y tierra.

En total, unos 600 agentes de la CIA participaron en la custodia, junto con efectivos del Servicio Secreto, FBI, DEA y Policía Militar, además de un grupo selecto de la Policía Nacional del Perú.

También se desplegaron comandos antiterroristas con tecnología avanzada, incluyendo sistemas para evitar interceptaciones. Según fuentes, dos portaaviones —tipo Kitty Hawk o Nimitz— se ubican en puntos estratégicos frente a la costa limeña, equipados con aviones de combate y helicópteros. Ah! Y también se apostaron francotiradores en diversos puntos de la ciudad.

2.500 periodistas internacionales llegaron a Lima para cubrir el APEC

De todas las cumbres y eventos internacionales a los que he asistido, el APEC es, sin duda, el que más ilusión me ha hecho. Primero, por la magnitud de un encuentro que reúne a miles de periodistas de todo el mundo. Segundo, por la presencia de algunos de los líderes más importantes del planeta. Y, por último, porque se celebró en Lima, Perú, mi tierra, lo que me permitió volver a casa y pasar unos días con mis padres.

El Foro Asia-Pacfico tuve la oportunidad de vivirlo desde dentro como «Enviado especial de Periodista Digital».

A la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, asistieron aproximadamente 2500 periodistas internacionales

La gastronomía peruana, auténtica protagonista

Pero no todo fue rigidez protocolaria. En los encuentros y recepciones oficiales, la gastronomía peruana fue una auténtica protagonista. Los almuerzos y cenas ofrecían un recorrido cuidadosamente diseñado por la diversidad culinaria del país: cebiche clásico de pescado fresco con limón y ají, causas rellenas, tiraditos, anticuchos, lomo saltado y platos de fusión nikkei que sorprendían a las delegaciones asiáticas. No faltaron los mariscos, los fondos criollos ni los postres tradicionales como suspiro a la limeña o mazamorra morada.

Todo estaba pensado para impresionar, y lo consiguió. Recuerdo comentarios de delegaciones extranjeras sorprendidas por la complejidad y sofisticación de los sabores.

Perú no solo estaba organizando una cumbre: estaba posicionando su cocina como una de las grandes del mundo

Los piscos sours de George Bush

Y en ese contexto nació una de las anécdotas más repetidas entre los periodistas: la relación de Bush con el pisco sour. El cóctel estrella estaba presente en recepciones y cenas, y parece que le entusiasmó. “Los piscos sours de George Bush” se convirtió casi en un chascarrillo entre acreditados: se decía que había repetido más de la cuenta.

Sin perder nunca las formas, sí dio la impresión de disfrutar especialmente de la experiencia. Fue uno de esos momentos en los que la diplomacia se mezcla con lo humano.

Otro episodio inolvidable fue la llegada del avión del sultán de Brunéi. Si el Air Force One imponía respeto, aquello era directamente descomunal. Un avión gigantesco, casi excesivo, que destacaba incluso entre aeronaves oficiales. Se hablaba de interiores lujosos hasta el extremo: salones privados, materiales nobles, detalles en oro. Las historias sobre su fortuna y su vida rodeada de excentricidades —incluidas las múltiples esposas que alimentaban su leyenda— circulaban entre periodistas mientras observábamos aquella mole aterrizar.

Mirando atrás, lo que más me marcó no fue solo la presencia de los líderes más poderosos del planeta ni la seguridad casi obsesiva que los rodeaba. Fue comprobar cómo un país puede utilizar su cultura —y en este caso su gastronomía— como una herramienta de influencia global.

Porque sí, el APEC fue política, estrategia y poder. Pero también fue cebiche, fue pisco sour… y fue Lima demostrando al mundo que se puede conquistar sin discursos, simplemente a través del sabor.