Guatemala se convierte en el gran escaparate del turismo regional con la CATM 2026

Guatemala ha puesto en marcha la cuenta atrás para acoger la Centroamérica Travel Market (CATM) 2026, un encuentro que se ha consolidado como el principal espacio de negocio y promoción turística de la región. La cita reunirá del 19 al 21 de octubre, a compradores internacionales, medios especializados, autoridades y empresas del sector con el objetivo de reforzar la presencia de Centroamérica en los mercados emisores más relevantes del mundo.

La elección de Guatemala tiene un simbolismo especial: el país fue sede de la primera edición en 2004. Desde entonces, el turismo regional ha dado un salto significativo. De los poco más de 5,5 millones de visitantes internacionales que recibió la región en aquel momento, hoy se superan los 30,6 millones si se incluye República Dominicana, reflejando un crecimiento sostenido y una mayor competitividad internacional.

El ministro de Turismo guatemalteco, Harris Whitbeck, subrayó que el evento será una oportunidad para redescubrir el país y potenciar el concepto de turismo multidestino. Según explicó, la cooperación entre países es clave para fortalecer la región, ya que las naciones centroamericanas no compiten entre sí, sino que se complementan para ofrecer experiencias más completas al viajero.

Por su parte, el secretario general de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA), Boris Iraheta, destacó que esta evolución ha ido de la mano de una visión integradora que permite presentar a la región como un destino diverso, capaz de ofrecer múltiples experiencias en un viaje en solitario. En este sentido, señaló que Guatemala vuelve a convertirse en un punto estratégico para proyectar esa visión conjunta con mayor madurez y solidez.

Las últimas ediciones celebradas en El Salvador (2024) y Honduras (2025) ya demostraron el alcance internacional del evento, con la participación de representantes de más de 40 países y un impacto notable en la generación de oportunidades de negocio en mercados de Europa, América y Asia.

Además de las reuniones comerciales, la CATM incluye viajes de familiarización para compradores y periodistas, quienes podrán conocer directamente la oferta turística del país anfitrión y de destinos vecinos como Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua, reforzando así la estrategia de promoción conjunta.

La edición de 2026 también volverá a apostar por la innovación con una conferencia especializada que abordará tendencias globales, digitalización y nuevas herramientas para el desarrollo del sector turístico, en línea con las exigencias del mercado internacional.

Durante tres días, el evento reunirá a los principales actores del turismo regional e internacional, consolidándose como un espacio clave para cerrar acuerdos, atraer inversiones y posicionar a Centroamérica como uno de los destinos multidestino más atractivos a nivel global.