Salamanca toca el cielo: una escapada mágica para ver el eclipse

El próximo 12 de agosto el eclipse solar total cruzará la península ibérica, despertando la fiebre por la astronomía y la búsqueda del lugar perfecto para presenciarlo. Aunque Salamanca se encuentra a las puertas de la franja del 100% de totalidad, la capital del Tormes se postula como la alternativa perfecta para los que buscan algo más que un fenómeno astronómico: una escapada idílica que combina patrimonio de la humanidad, misterio y una histórica conexión con el universo.

Salamanca invita al viajero a una ruta con la que conocer mejor la relación de la ciudad con su cielo.

El ‘Cielo de Salamanca’

Para entender por qué esta ciudad late al ritmo de las estrellas, la primera parada obligatoria es el Patio de Escuelas Menores de la Universidad de Salamanca. Allí, resguardada en una de las salas, espera una de las joyas pictóricas más singulares: El Cielo de Salamanca.

Esta impresionante pintura mural, realizada por Fernando Gallego a finales del siglo XV, decoraba originalmente la bóveda de la antigua biblioteca universitaria. El fresco es una fascinante simbiosis de ciencia medieval y mitología: una representación del zodiaco, las constelaciones y los planetas conocidos según el modelo astronómico de Ptolomeo.

Contemplar el Cielo de Salamanca el mismo día, o los días previos, en que la Luna ocultará el Sol adquiere un matiz poético inigualable. Es un viaje en el tiempo para descubrir cómo los sabios humanistas de la Universidad ya miraban con asombro e inquietud científica ese mismo firmamento que hoy nos vuelve a convocar.

‘Ieronimus’: Tocar el cielo desde las Torres de la Catedral

Si el mural de Fernando Gallego nos muestra el cielo a través del arte, la experiencia +Ieronimus nos permite acercarnos físicamente a él. La propuesta permite subir a las torres de la catedral de Salamanca, una de las siluetas más imponentes de Europa.

+ Ieronimus permite la visita a la exposición documental, que acaba de estrenar nueva musealización, y a espacios como las mazmorras o la bajocubierta del templo. El visitante asciende por escaleras de caracol hasta alcanzar los miradores exteriores de la Torre Mocha y la Torre de las Campanas.

Desde estas alturas, a más de cien metros de elevación, podemos disfrutar de:

Una panorámica de 360 grados: La ciudad de color dorada se extiende a los pies del viajero, coronada por el azul de cielo.

Cerca del firmamento: Es el lugar ideal para divisar la línea del horizonte, respirar el aire de las alturas y comprender la grandiosidad arquitectónica de una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Escenario único: Las terrazas y andenes de la catedral se convierten en una atalaya inmejorable para vivir las horas previas y posteriores al fenómeno astronómico de agosto, sintiéndose, literalmente, un poco más cerca del cielo.

Scala Coeli, la escalera al cielo

A esta ascensión a la catedral se suma otra de las grandes experiencias de altura de la ciudad: Scala Coeli. A través de esta propuesta, el viajero puede conocer la majestuosa Iglesia de la Clerecía (sede de la Universidad Pontificia) y subir hasta lo más alto de sus torres. Al igual que ocurre con Ieronimus, las torres de la Clerecía ofrecen un mirador excepcional del centro histórico de Salamanca, regalando una perspectiva única de la propia catedral y de la Casa de las Conchas.

Es, en su sentido más literal, una «escalera al cielo» que permite al visitante otear el horizonte, buscar la posición del sol y conectar de lleno con la magia astronómica de este agosto desde las alturas de uno de los conjuntos barrocos más imponentes de Europa.

El #InstanteMagicoSalamanca: Iluminación de la Plaza Mayor

Esta conexión con el cielo se vive también a pie de calle durante el #InstanteMagicoSalamanca, el momento exacto en el que el ocaso da paso al encendido de la iluminación artística de la Plaza Mayor. En ese instante, la arquitectura barroca se ilumina y contrasta con los tonos del cielo nocturno, creando un espectáculo visual perfecto para redondear la jornada astronómica de agosto desde el corazón de la ciudad.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Con motivo del eclipse se han organizado numerosas actividades específicas, enmarcadas dentro del proyecto Salamanca culta y oculta, con 28 actividades a celebrar en este verano.

Entre algunas de ellas, el Centro de Recepción de Visitantes Fonda Veracruz distribuirá gratuitamente gafas homologadas para la observación del eclipse que tantas atenciones centra en el presente estío.

Por su parte, el Parque Arqueológico del Botánico acogerá varios pases de observación astronómica con telescopio y el Parque Elio Antonio de Nebrija será el punto de observación recomendado para observar el fenómeno del próximo 12 de agosto. En este mismo además se desarrollará esa tarde una jornada de juegos tradicionales y de madera para toda la familia.

Para los más avezados, el Palacio de Congresos y Exposiciones será sede de la conferencia “Eclipse en Salamanca”, prevista para los días 8 y 15 de agosto. Y para los más intrépidos, la propuesta es un juego de búsqueda de pistas inspirado en el eclipse llamado ‘Salamanca eclipsa’.