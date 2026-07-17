La élite del turismo se cita en TIS 2026: tecnología, estrategia y negocio en tres días clave

El Tourism Innovation Summit 2026 ya calienta motores y lo hace con cifras que anticipan un evento de gran impacto. A falta de semanas para su celebración, más de 3.100 profesionales del ámbito turístico, hotelero y de los viajes han confirmado su asistencia a una cita que se consolida como punto de encuentro imprescindible para quienes buscan adelantarse a las transformaciones del sector.

Sevilla volverá a convertirse en el epicentro de la innovación turística durante tres jornadas en las que la tecnología y la estrategia empresarial ocuparán un papel protagonista. El congreso ofrecerá una visión práctica de cómo herramientas como la inteligencia artificial, el análisis de datos o las nuevas soluciones digitales están redefiniendo la gestión y la experiencia del viajero.

El programa reunirá a más de 400 expertos internacionales que compartirán casos reales, tendencias emergentes y modelos de éxito que están impulsando la evolución del turismo a nivel global. Paralelamente, más de 200 empresas presentarán soluciones orientadas a mejorar la eficiencia operativa, optimizar ingresos y reforzar la competitividad de destinos y compañías.

Con una previsión de asistencia que supera los 8.000 profesionales, TIS 2026 se posiciona como un espacio clave para detectar oportunidades, generar alianzas y entender hacia dónde se dirige una industria en constante transformación.