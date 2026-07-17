La revolución silenciosa que está redefiniendo el turismo global

La inteligencia artificial ya no pertenece al terreno de las expectativas futuras: se ha convertido en una herramienta esencial que está transformando de forma tangible la industria turística. Desde hoteles hasta agencias y destinos, el sector está integrando estas tecnologías para agilizar procesos, personalizar la experiencia del viajero, incrementar ingresos y tomar decisiones basadas en datos.

En este escenario de cambio acelerado, la IA ocupará un lugar central en el TIS – Tourism Innovation Summit 2026, que se celebrará del 6 al 8 de octubre en FIBES Sevilla.

El evento reunirá a más de 8.000 profesionales del sector, junto a más de 200 empresas expositoras y más de 400 expertos internacionales de compañías como Google, World2Meet, Radisson, Travelier, Exoticca y Holiday Pirates, entre otras. Todos ellos compartirán las claves tecnológicas y estratégicas que ya están marcando el presente del turismo.

Durante tres jornadas, el congreso abordará el impacto de la inteligencia artificial en toda la cadena de valor turístico. Desde la evolución del customer Journey y los modelos de distribución, hasta aplicaciones concretas en agencias, alojamientos y destinos, pasando por áreas clave como marketing, gestión de ingresos, operaciones o talento. El enfoque estará puesto en casos reales, soluciones aplicadas y resultados medibles que evidencian el potencial de esta tecnología.