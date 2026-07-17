:Innovación turística

La revolución silenciosa que está redefiniendo el turismo global

La inteligencia artificial se consolida como motor clave del sector y protagoniza el TIS 2026 en Sevilla

La revolución silenciosa que está redefiniendo el turismo global
TIS Sevilla Paul Monzon
Archivado en: Viajes

Más información

La piedra rodante que casi aplasta a Indiana Jones es real y existen cientos de ellas en Costa Rica

Misterio esférico en Costa Rica: viaje a las piedras perfectas

Guatemala se convierte en el gran escaparate del turismo regional con la CATM 2026

Guatemala se convierte en el gran escaparate del turismo regional con la CATM 2026

La inteligencia artificial ya no pertenece al terreno de las expectativas futuras: se ha convertido en una herramienta esencial que está transformando de forma tangible la industria turística. Desde hoteles hasta agencias y destinos, el sector está integrando estas tecnologías para agilizar procesos, personalizar la experiencia del viajero, incrementar ingresos y tomar decisiones basadas en datos.

En este escenario de cambio acelerado, la IA ocupará un lugar central en el TISTourism Innovation Summit 2026, que se celebrará del 6 al 8 de octubre en FIBES Sevilla.

El evento reunirá a más de 8.000 profesionales del sector, junto a más de 200 empresas expositoras y más de 400 expertos internacionales de compañías como Google, World2Meet, Radisson, Travelier, Exoticca y Holiday Pirates, entre otras. Todos ellos compartirán las claves tecnológicas y estratégicas que ya están marcando el presente del turismo.

Durante tres jornadas, el congreso abordará el impacto de la inteligencia artificial en toda la cadena de valor turístico. Desde la evolución del customer Journey y los modelos de distribución, hasta aplicaciones concretas en agencias, alojamientos y destinos, pasando por áreas clave como marketing, gestión de ingresos, operaciones o talento. El enfoque estará puesto en casos reales, soluciones aplicadas y resultados medibles que evidencian el potencial de esta tecnología.

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]