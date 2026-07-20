Julieta Machuca: «El Salvador es un país que está teniendo un despegue turistico muy importante»

La capital española suma una nueva conexión estratégica con Centroamérica gracias a la puesta en marcha de una ruta directa hacia San Salvador que operará durante el verano de 2026. Con cuatro frecuencias semanales entre junio y septiembre, este enlace posiciona a la ciudad salvadoreña como un punto clave de acceso a la región.

La presentación oficial tuvo lugar en Madrid en un acto encabezado por la vicepresidenta de Ventas de la compañía aérea, Catalina Nannig, junto a la embajadora de El Salvador en España, Julieta Machuca. Ambas destacaron el impacto de esta conexión en el fortalecimiento de los intercambios comerciales, turísticos y culturales entre ambos territorios.

El nuevo enlace no solo facilita los desplazamientos entre España y El Salvador, sino que también amplía las posibilidades de conexión hacia otros destinos relevantes de Centroamérica y Norteamérica. Desde San Salvador, los viajeros podrán enlazar de forma ágil con ciudades como Guatemala, San José o Ciudad de México, consolidando a la capital salvadoreña como un hub regional.

En paralelo, la aerolínea ha reforzado su operativa en otras rutas clave entre Europa y América Latina. Desde este mes, duplica su oferta entre Barcelona y Bogotá con dos vuelos diarios y mantiene una fuerte presencia en el corredor Madrid-Bogotá, donde alcanza cuatro frecuencias diarias.

Este refuerzo de la conectividad responde al creciente interés por los mercados latinoamericanos y abre nuevas oportunidades tanto para el turismo como para la inversión y los negocios. La mejora en las conexiones aéreas favorece especialmente a las empresas españolas con intereses en la región, al tiempo que impulsa la movilidad corporativa y el dinamismo económico a ambos lados del Atlántico.

Al frente de esta estrategia se encuentra Catalina Nannig, ejecutiva con una sólida trayectoria internacional. Licenciada en Administración de Empresas con especialización en Finanzas y con un MBA por Harvard, acumula más de dos décadas de experiencia en el sector aéreo y la consultoría. A lo largo de su carrera ha liderado proyectos de expansión, rentabilidad y transformación en compañías como LATAM Airlines, además de haber trabajado como consultora en McKinsey & Company.