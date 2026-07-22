Correlatos de un reportero: Taxco y la «venganza de Moctezuma»

Llegué a Taxco con la certeza de quien cree que viaja por turismo y termina viajando hacia adentro. Formaba parte de la delegación de prensa internacional invitada al Tianguis Turístico en Acapulco, y en esa ruta trazada apareció este pueblo mágico, suspendido entre montañas, como un secreto que México revela con calma.

Taxco no se visita: se desentraña

Antes de ser postal, era territorio antiguo. En tiempos prehispánicos existió aquí un asentamiento llamado Tachco, “lugar del juego de pelota”, habitado por pueblos tlahuicas. Siglos después, con la llegada de los españoles, la riqueza mineral transformó el destino del lugar. La plata comenzó a brotar de la tierra y con ella nació una ciudad que aprendió a brillar. Ese legado sigue intacto: Taxco es, todavía hoy, sinónimo de arte platero, de manos que moldean el metal con paciencia heredada.

Por eso también lleva el título de “Pueblo Mágico”, un reconocimiento que no se concede solo por belleza, sino por la fuerza de su identidad. Taxco lo es porque conserva su trazo colonial, su arquitectura, sus tradiciones y esa atmósfera que parece resistirse al tiempo. Aquí, lo cotidiano tiene algo de extraordinario.

En el centro de todo está Santa Prisca. No es solo una iglesia: es el corazón que marca el pulso de la ciudad. Su nombre completo es Parroquia de Santa Prisca y San Sebastián, y fue construida en el siglo XVIII por el minero acaudalado José de la Borda. Dicen que fue un acto de fe, pero también de poder. Su estilo churrigueresco —exuberante, casi desbordado— la convierte en una de las joyas del barroco mexicano. Las torres de cantera rosada se elevan como una declaración, y su interior guarda retablos dorados que parecen incendiarse con la luz. Frente a ella, el tiempo no pasa: se queda suspendido.

Mi visita coincidió con el Festival del Taco, y Taxco se abrió también desde el sabor. Entre aromas intensos y cocinas que representaban distintas regiones del país, el pueblo se volvió celebración. Comer ahí era otra forma de recorrer México.

Me hospedé en la Posada San Javier, un refugio que dialoga con la historia sin esfuerzo. Sus muros, su calma, sus espacios abiertos, todo parecía invitar a bajar el ritmo. Era el lugar perfecto para regresar después de perderme —una y otra vez— en las calles imposibles de Taxco.

Hubo también un momento de búsqueda de aire, de distancia. Subí al Cerro de Atachi, como quien necesita tomar perspectiva. Allí, el Cristo monumental se alza con los brazos abiertos, recordando inevitablemente al del Corcovado en Río de Janeiro. Construido en cantera y dividido en decenas de piezas que encajan como un rompecabezas colosal, observa en silencio a la ciudad. Desde ese punto, Taxco se revela en su totalidad: un entramado blanco que se aferra a la montaña, un paisaje que parece latir con luz propia. El viento corre distinto allá arriba, como si también trajera consigo siglos de historia.

Murphy y Moctezuma

Pero todo viaje tiene su grieta. Dicen que la Ley de Murphy no falla: “si algo puede salir mal, saldrá mal”. Y a veces, viajar es también ponerse a prueba frente a esa certeza. Lo que vino después pudo haberme ocurrido en cualquier lugar del mundo, pero me tocó ahí, en medio de un destino que parecía perfecto.

Quizás todo empezó con un gesto cotidiano, casi automático: lavarme los dientes con agua del grifo, en lugar de usar agua embotellada, que habría sido lo más recomendable. Un detalle mínimo, casi invisible, pero suficiente.

La “venganza de Moctezuma” apareció sin aviso. Esa expresión, mitad leyenda mitad advertencia, dejó de ser ajena. Se habla de una maldición simbólica, un eco del pasado que alcanza a los visitantes. Pero la verdad es más simple: el cuerpo enfrenta bacterias nuevas, microorganismos a los que no está acostumbrado. Y respondo. Con fiebre, con malestar, con una pausa inevitable.

Aun así, resistí esos dos días en Taxco como quien no quiere irse de un sueño.

Después, el itinerario continuaba hacia la Riviera Nayarit, un destino que anhelaba conocer desde hacía mucho tiempo atrás. Pero ahí, la historia cambió. La maldición —o la biología— me acompañó más de lo previsto. Lo que debía ser exploración se convirtió en quietud. Días en cama, viendo pasar el viaje desde la distancia, mientras el cuerpo intentaba ponerse al día con el mundo que había decidido descubrir.

No estuve solo. La organización del Tianguis Turístico estuvo atenta en todo momento, cuidando cada detalle, acompañando incluso en esa parte menos amable del viaje.

Y, sin embargo, cuando pienso en todo, no es el malestar lo que permanece.

Es Taxco.

Ese entramado blanco entre montañas. El brillo de la plata. El silencio de Santa Prisca. La sensación de haber estado, aunque fuera por un instante, en un lugar donde la historia no se cuenta: se respira.

Prometo volver.