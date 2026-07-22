La gran cita europea del sector MICE vuelve a la capital con previsiones récord en 2027

Madrid se prepara para acoger, del 17 al 19 de enero de 2027, una nueva edición de MITM Europe – MICE & Business, una de las ferias B2B más veteranas del sector MICE en Europa, consolidada como el principal encuentro previo a Fitur. En su vigesimoséptima convocatoria, el evento aspira a reforzar su posicionamiento internacional tras el éxito alcanzado en años anteriores.

La edición celebrada en enero de 2026 dejó cifras destacadas, con más de 130 compañías procedentes de 28 países y un notable interés por parte de compradores internacionales, que superaron las 550 solicitudes desde 69 mercados distintos. La demanda fue tal que los espacios disponibles para expositores se ocuparon en su totalidad.

Para 2027, la organización prevé recibir entre 500 y 800 candidaturas, de las cuales se seleccionará un grupo reducido —en torno a 60 empresas— con mayor proyección comercial. El objetivo es garantizar un entorno altamente profesional y orientado a resultados.

El evento repetirá ubicación en el hotel Rafaelhoteles Atocha, que vuelve a ejercer como sede oficial y patrocinador. Este establecimiento, con amplia trayectoria en el ámbito MICE, dispone de 245 habitaciones y múltiples espacios versátiles para reuniones y congresos, todos con luz natural. Su oferta se completa con zonas de restauración y un jardín, además de su estratégica localización junto al Triángulo del Arte y la estación de alta velocidad.

La cita contará nuevamente con el respaldo de grandes cadenas como Meliá Hotels International y Novotel Madrid Center, referentes del turismo de negocios en la capital.

El formato del encuentro combina una agenda de hasta 30 reuniones previamente organizadas con compradores cuidadosamente seleccionados, junto a actividades de networking diseñadas para fomentar alianzas y oportunidades entre directivos con capacidad de decisión.

A lo largo de su trayectoria, este foro ha recorrido más de veinte ciudades en distintos países, congregando a profesionales de alto nivel vinculados a corporaciones, agencias de incentivos, asociaciones internacionales y organizadores de eventos. Su alcance global y especialización lo han convertido en una plataforma clave para el desarrollo del turismo de reuniones.

Detrás de la organización se encuentra GSAR Marketing, firma integrada en el Grupo Convenco, pionero en el sector en España. Desde finales de los años noventa, la compañía impulsa encuentros internacionales especializados en turismo cultural y MICE, acumulando más de 60 ediciones en ciudades de Europa, América y el Caribe.