El norte se abre paso: Bilbao y San Sebastián, mucho más que sol y playa

El mapa de las vacaciones estivales está cambiando. Cada vez más viajeros optan por dejar atrás las altas temperaturas y las aglomeraciones para poner rumbo al norte de España, donde el clima más suave y una oferta cultural y gastronómica de primer nivel están marcando tendencia. En este contexto, Bilbao y San Sebastián se consolidan como dos de los grandes referentes del verano diferente.

La transformación de Bilbao la ha convertido en una ciudad que combina tradición y modernidad con naturalidad. Más allá de sus iconos contemporáneos, la capital vizcaína invita a recorrer sus calles históricas, perderse entre comercios locales y disfrutar de su reconocida cultura del pintxo. El paseo junto a la ría y su red de espacios culturales completan una experiencia urbana dinámica y accesible.

En pleno corazón de la ciudad, el NYX Hotel Bilbao se integra en este ambiente con una propuesta que mezcla diseño actual y referencias locales. Su ubicación permite al visitante sumergirse en la vida bilbaína, ya sea en viajes de ocio o en estancias que combinan trabajo y desconexión.

A unos kilómetros, San Sebastián ofrece un contrapunto más relajado. La ciudad invita a bajar el ritmo y disfrutar del entorno: desde los paseos frente a la bahía de La Concha hasta el ambiente gastronómico de su casco histórico, considerado uno de los más destacados del país.

El Leonardo Hotel San Sebastián, situado en el barrio de Aiete, permite explorar la ciudad desde una zona tranquila sin renunciar a la cercanía con el centro. Además, su localización facilita escapadas a enclaves costeros cercanos como Getaria, Zarautz o Hondarribia. Durante los meses de verano, su piscina exterior y sus espacios de ocio se convierten en un atractivo añadido.

Para quienes buscan una estancia más céntrica, el Leonardo Boutique Hotel San Sebastián, en el barrio de Gros, ofrece una experiencia más cercana al pulso urbano y a la playa de Zurriola. Su ubicación favorece recorrer la ciudad a pie y disfrutar del ambiente local desde uno de sus barrios más activos.

El interés por este tipo de destinos refleja una evolución en la forma de viajar. Cada vez son más quienes priorizan experiencias ligadas al entorno, la cultura y la gastronomía frente a los modelos tradicionales de sol y playa. En ese cambio, el norte de España se posiciona como una de las opciones preferidas para el verano.